    Бүгін елордада 9 автобустың қозғалыс бағыты уақытша өзгерді

    АСТАНА. KAZINFORM — № 4, 4А, 21, 43, 58, 502, 66, 84, 82 бағдарлардың қозғалыс маршруты уақытша өзгерді. Бұл туралы «City Transportation Systems» ЖШС мәлім етті.

    Фото: Мақсат Шағырбаев/ Kazinform

    Еске сала кетейік, бұған дейін Тәуелсіздік даңғылының Ш. Қалдаяқов көшесінен Ж. Нәжімеденов көшесіне дейінгі учаскеде жол төсеміне жөндеу жұмыстары жүргізілетіні туралы хабарлаймыз. Осыған байланысты, ағымдағы жылдың 22-23 мамыр күндері аталған учаскеде көлік қозғалысы ішінара шектелді. 

    Кеше № 19, 52 бағдарлардың қозғалыс бағыты уақытша өзгерді.

    Бас қалада сондай-ақ № 19, 28, 52, 66 бағдарлардың қозғалыс бағыты уақытша өзгеретіні хабарланды.

    Елордада сондай-ақ Керей Жәнібек хандары көшесінің Ә. Бөкейхан көшесінен Ш. Мұртаза көшесіне дейінгі учаскеде жол төсеміне орташа жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Осыған байланысты, ағымдағы жылдың 21-25 мамыр аралығында аталған учаскеде қозғалыс толықтай жабылды.

    Бақытгүл Абайқызы
