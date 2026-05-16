    Бүгін хоккейден әлем чемпионатында екінші ойын күні өтеді

    АСТАНА. KAZINFORM - Бүгін шайбалы хоккейден элиталық дивизионда 2026 жылғы әлем чемпионаты екінші ойын күні, 16 мамырда алты ойын өткізіледі.

    Дүниежүзілік додада барлығы 16 құрама сынға түседі. Олар А және В тобына сегіз-сегізден бөлінген.

    А тобында АҚШ, Швейцария, Финляндия, Аустрия, Латвия, Германия, Ұлыбритания, Венгрия шеберлік байқасса, В тобында Канада, Швеция, Италия, Дания, Чехия, Словакия, Норвегия және Словения мұзайдынға шығады.

    Ойындар тізімі

    • 15:20. Ұлыбритания - Аустрия
    • 15:20. Словакия - Норвегия
    • 19:20. Венгрия - Финляндия
    • 19:20. Италия - Канада
    • 23:20. Словения - Чехия
    • 23:20. Швейцария - Латвия.

    Айта кетсек, 15 мамырда өткен ойындарда Канада Швецияны 5:3, Финляндия Германияны 3:1 есебімен жеңсе, АҚШ Швейцарияға 1:3, Дания Чехияға 1:4 есебімен жол берді.

    Қазірге дейін Канада - 28 Ресей (КСРО) - 27, Чехия (Чехословакия)- 13, Швеция - 11, Финляндия - 4, АҚШ - 2, Ұлыбритания мен Словакия -1 мәрте чемпиондық тұғырға көтерілді.

    Айта кетсек, биыл Польшаның Сосновец қаласында өтіп жатқан I дивизионның әлем чемпионатында Қазақстанның ерлер құрамасы Украинаны жеңіп, мерзімінен бұрын элиталық дивизионға жолдама алды.

    Ақбота Тұрсынбек
