07:30, 28 Наурыз 2026 | GMT +5
Бүгін қай өңірлердің ауасы ластанады
АСТАНА. KAZINFORM — «Қазгидромет» РМК еліміздегі ауа сапасына қатысты болжамын жариялады.
— 28 наурызда Алматы, Астана, Павлодар қалаларында ауаның ластануы үшін қолайсыз метеорологиялық жағдайлар күтіледі, — делінген хабарламада.
Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар — атмосфералық ауаның беткі қабатында зиянды (ластаушы) заттардың шоғырлануына ықпал ететін қысқамерзімді метеофакторлардың (тымық ауа райы, жеңіл жел, тұман, инверсия) жиынтығы.
Қолайсыз метеорологиялық жағдай кезінде елдімекендердегі атмосфералық ауаның сапасы нашарлауы ықтимал.
Айта кетейік, алдағы үш күнде кей өңірде 30 градус ыстық болады. Ал бүгін еліміздің басым бөлігінде ауа райы қолайсыз болады.