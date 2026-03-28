    06:15, 28 Наурыз 2026 | GMT +5

    Тұман, шаңды дауыл, найзағай: 28 наурызға ауа райы болжамы

    АСТАНА. KAZINFORM — «Қазгидромет» РМҚ бүгін еліміздің басым бөлігінде ауа райы қолайсыз болатынын хабарлады.

    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Кең ауқымды антициклон әсерінен, Қазақстан аумағының басым бөлігінде жауын-шашынсыз ауа райы сақталады.

    Синоптиктердің болжауынша, кей өңірде ауа райы қолайсыз болады. Еліміздің батысында жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. 

    Солтүстікте көктайғақ болып, батыста, оңтүстікте, шығыста, орталықта — жел күшейіп, батыс пен оңтүстікте шаңды дауыл тұрады. Еліміздің біраз өңірін тұман басады. 

    Айта кетейік, алдағы демалыс күндері кей өңірде 30 градус ыстық болады.

    Динара Маханова
