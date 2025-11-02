Бүгін түнде құтқарушылар өрт қаупіне байланысты екі қалада 52 адамды эвакуациялады
АСТАНА. KAZINFORM - Бүгін Көкшетау қаласы Саин көшесінде жылу трассасының қаптамасы жанып, от бірінші және екінші қабаттағы пәтерлердің балкондарына өршіді, деп хабарлайды ҚР Төтенше жағдайлар министрлігінің баспасөз қызметі.
Баспасөз қызметінің мәліметтеріне қарағанда, ТЖМ өрт сөндіру бөлімшелері жедел түрде оқиға орнына жеткен.
Олар жоғарғы қабат тұрғындарына қауіп төніп тұрғанын байқаған.
Өрт сөндірушілер дереу адамдарды эвакуациялауға кіріскен.
Құтқарушылардың әрекетінің арқасында түтінді кіреберістен 12 адам, оның ішінде 2 бала эвакуацияланды. Өрттің көрші пәтерлерге таралуына жол бермей, қысқа мерзімде сөндірілді.
Сондай-ақ бүгін түнде 112 қызметіне Қосшы қаласының Жангелдин көшесіндегі көппәтерлі тұрғын үйлердің бірінен түтін шыққаны туралы хабарлама келіп түскен.
ТЖД өкілдері бес қабатты үйдің екінші қабатындағы пәтерде электр қалқанында электр сымдарының қысқа тұйықталғанын анықтады.
Қауіпсіздік мақсатында құтқарушылар баспалдақ арқылы 40 адамды эвакуациялады.
Осыған дейін Ақтөбеде тағы да қоқыс полигоны өртенген болатын.