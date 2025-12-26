KZ
    09:00, 26 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Бүгінгі доллар бағамы қандай

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    Фото: pixabay.com

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    – доллар: сатып алу - 511,33 теңге, сату - 514,02 теңге;

    – еуро: сатып алу - 594,98 теңге, сату - 606,15 теңге;

    – рубль 6,41 - 6,53 теңге аралығында саудаланады.

    – юань 72,51 - 75,19 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    – доллар 507,49 теңгеден сатып алынады, 514,49 теңгеден сатылады;

    – еуро: сатып алу - 600,57 теңге, сату - 610,57 теңге;

    – рубль: сатып алу - 6,40 теңге, сату - 6,55 теңге;

    – юань 72,85 теңгеден сатып алынады, 76,97 теңгеден сатылады.

    Еске салайық, 25 желтоқсан күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 1,34 теңгеге қымбаттап, 512,81 теңге болды.

