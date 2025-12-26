Бүгінгі доллар бағамы қандай
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
– доллар: сатып алу - 511,33 теңге, сату - 514,02 теңге;
– еуро: сатып алу - 594,98 теңге, сату - 606,15 теңге;
– рубль 6,41 - 6,53 теңге аралығында саудаланады.
– юань 72,51 - 75,19 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
– доллар 507,49 теңгеден сатып алынады, 514,49 теңгеден сатылады;
– еуро: сатып алу - 600,57 теңге, сату - 610,57 теңге;
– рубль: сатып алу - 6,40 теңге, сату - 6,55 теңге;
– юань 72,85 теңгеден сатып алынады, 76,97 теңгеден сатылады.
Еске салайық, 25 желтоқсан күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 1,34 теңгеге қымбаттап, 512,81 теңге болды.