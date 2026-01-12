KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    08:52, 12 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Бүгінгі доллар бағамы қандай

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    валюта
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов / Kazinform

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    — доллар: сатып алу — 511,94 теңге, сату — 514,53 теңге;
    — еуро: сатып алу — 594,03 теңге, сату — 599,52 теңге;
    — рубль 6,30 — 6,47 теңге аралығында саудаланады.
    — юань 73,56 — 76,50 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    — доллар 510,00 теңгеден сатып алынады, 516,98 теңгеден сатылады;
    — еуро: сатып алу — 593,00 теңге, сату — 603,13 теңге;
    — рубль: сатып алу — 6,29 теңге, сату — 6,65 теңге;
    — юань 73,45 теңгеден сатып алынады, 77,42 теңгеден сатылады.

    Еске салайық, өткен апта аяғында доллар 0,98 теңгеге қымбаттап, 509,94 теңге болды.

    Тегтер:
    Доллар Теңге Экономика Валюта Қор биржасы Қор рыногы
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
    Автор
    Соңғы жаңалықтар