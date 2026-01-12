08:52, 12 Қаңтар 2026 | GMT +5
Бүгінгі доллар бағамы қандай
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
— доллар: сатып алу — 511,94 теңге, сату — 514,53 теңге;
— еуро: сатып алу — 594,03 теңге, сату — 599,52 теңге;
— рубль 6,30 — 6,47 теңге аралығында саудаланады.
— юань 73,56 — 76,50 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
— доллар 510,00 теңгеден сатып алынады, 516,98 теңгеден сатылады;
— еуро: сатып алу — 593,00 теңге, сату — 603,13 теңге;
— рубль: сатып алу — 6,29 теңге, сату — 6,65 теңге;
— юань 73,45 теңгеден сатып алынады, 77,42 теңгеден сатылады.
Еске салайық, өткен апта аяғында доллар 0,98 теңгеге қымбаттап, 509,94 теңге болды.