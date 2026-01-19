Бүгінгі доллар бағамы қандай
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар: сатып алу - 511,00 теңге, сату - 513,27 теңге;
- еуро: сатып алу - 592,85 теңге, сату - 598,50 теңге;
- рубль 6,43 - 6,53 теңге аралығында саудаланады.
- юань 73,80 - 76,96 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар 510,62 теңгеден сатып алынады, 517,53 теңгеден сатылады;
- еуро: сатып алу - 591,02 теңге, сату - 600,96 теңге;
- рубль: сатып алу - 6,40 теңге, сату - 6,70 теңге;
- юань 74,08 теңгеден сатып алынады, 78,11 теңгеден сатылады.
Еске салайық, өткен апта аяғында доллардың орташа бағамы 1,05 теңгеге қымбаттап, 512,16 теңге болды.