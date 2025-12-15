KZ
    Бүгінгі доллар бағамы қандай

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматыда ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    курс валют, тенге
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар: сатып алу - 521,70 теңге, сату - 523,66 теңге;

    - еуро: сатып алу - 610,89 теңге, сату - 615,92 теңге;

    - рубль 6,46 - 6,57 теңге аралығында саудаланады.

    - юань 72,89 - 75,62 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар 520,45 теңгеден сатып алынады, 527,42 теңгеден сатылады;

    - еуро: сатып алу - 609,58 теңге, сату - 619,58 теңге;

    - рубль: сатып алу - 6,42 теңге, сату - 6,57 теңге;

    - юань 73,06 теңгеден сатып алынады, 77,07 теңгеден сатылады.

    Еске салайық, өткен апта күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 2,16 теңгеге қымбаттап, 522,38 теңге болды.

