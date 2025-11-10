Бүгінгі доллар бағамы қандай
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
— доллар: сатып алу — 526,31 теңге, сату — 528,10 теңге;
— еуро: сатып алу — 606,71 теңге, сату — 611,10 теңге;
— рубль 6,42 — 6,54 теңге аралығында саудаланады.
— юань 74,23 — 76,89 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
— доллар 523,63 теңгеден сатып алынады, 530,59 теңгеден сатылады;
— еуро: сатып алу — 603,57 теңге, сату — 613,57 теңге;
— рубль: сатып алу — 6,37 теңге, сату — 6,52 теңге.
— юань 74,92 теңгеден сатып алынады, 78,89 теңгеден сатылады;
Еске салайық, апта аяғында доллардың орташа бағамы 0,55 теңгеге арзандап, 526,02 теңге болды.