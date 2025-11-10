KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    09:05, 10 Қараша 2025 | GMT +5

    Бүгінгі доллар бағамы қандай

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    Доллар, тенге, теңге
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    — доллар: сатып алу — 526,31 теңге, сату — 528,10 теңге;
    — еуро: сатып алу — 606,71 теңге, сату — 611,10 теңге;
    — рубль 6,42 — 6,54 теңге аралығында саудаланады.
    — юань 74,23 — 76,89 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    — доллар 523,63 теңгеден сатып алынады, 530,59 теңгеден сатылады;
    — еуро: сатып алу — 603,57 теңге, сату — 613,57 теңге;
    — рубль: сатып алу — 6,37 теңге, сату — 6,52 теңге.
    — юань 74,92 теңгеден сатып алынады, 78,89 теңгеден сатылады;

    Еске салайық, апта аяғында доллардың орташа бағамы 0,55 теңгеге арзандап, 526,02 теңге болды.

    Тегтер:
    Доллар Теңге Экономика Қор биржасы Қор рыногы
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
    Автор
    Соңғы жаңалықтар