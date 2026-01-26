Бүгінгі доллар бағамы қандай
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар: сатып алу - 503,73 теңге, сату - 506,18 теңге;
- еуро: сатып алу - 592,89 теңге, сату - 597,29 теңге;
- рубль 6,50 - 6,60 теңге аралығында саудаланады.
- юань 73,62 - 76,45 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар 502,89 теңгеден сатып алынады, 509,89 теңгеден сатылады;
- еуро: сатып алу - 590,00 теңге, сату - 600,00 теңге;
- рубль: сатып алу - 6,40 теңге, сату - 6,70 теңге;
- юань 74,40 теңгеден сатып алынады, 78,61 теңгеден сатылады.
Еске салайық, өткен апта күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 2,36 теңгеге арзандап, 503,35 теңге болды.