    09:18, 26 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Бүгінгі доллар бағамы қандай

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    валюта
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар: сатып алу - 503,73 теңге, сату - 506,18 теңге;

    - еуро: сатып алу - 592,89 теңге, сату - 597,29 теңге;

    - рубль 6,50 - 6,60 теңге аралығында саудаланады.

    - юань 73,62 - 76,45 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар 502,89 теңгеден сатып алынады, 509,89 теңгеден сатылады;

    - еуро: сатып алу - 590,00 теңге, сату - 600,00 теңге;

    - рубль: сатып алу - 6,40 теңге, сату - 6,70 теңге;

    - юань 74,40 теңгеден сатып алынады, 78,61 теңгеден сатылады.

    Еске салайық, өткен апта күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 2,36 теңгеге арзандап, 503,35 теңге болды.

