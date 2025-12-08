KZ
    08:37, 08 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Бүгінгі доллар бағамы қандай

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    обмен валюты, ақша айбастыру
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    — доллар: сатып алу — 507,48 теңге, сату — 510,38 теңге;
    — еуро: сатып алу — 588,92 теңге, сату — 595,10 теңге;
    — рубль 6,48 — 6,60 теңге аралығында саудаланады.
    — юань 71,59 — 74,41 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    — доллар 504,91 теңгеден сатып алынады, 511,90 теңгеден сатылады;
    — еуро: сатып алу — 584,79 теңге, сату — 594,76 теңге;
    — рубль: сатып алу — 6,42 теңге, сату — 6,57 теңге;
    — юань 72,40 теңгеден сатып алынады, 76,77 теңгеден сатылады.

    Еске салайық, өткен апта аяғында доллардың орташа бағамы 3,89 теңгеге қымбаттап, 504,49 теңге болды.

