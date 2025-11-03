Бүгінгі доллар бағамы қандай
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау орындарында:
- доллар: сатып алу - 531,03 теңге, сату - 533,29 теңге;
- еуро: сатып алу - 613,15 теңге, сату - 618,23 теңге;
- рубль 6,47 - 6,59 теңге аралығында саудаланады.
- юань 75,17 - 77,75 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар 528,57 теңгеден сатып алынады, 534,56 теңгеден сатылады;
- еуро: сатып алу - 611,67 теңге, сату - 618,63 теңге;
- рубль: сатып алу - 6,42 теңге, сату - 6,57 теңге.
- юань 75,49 теңгеден сатып алынады, 79,54 теңгеден сатылады.
Еске салайық, өткен апта аяғында күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,31 теңгеге қымбаттап, 530,47 теңге болды.