    08:50, 03 Қараша 2025 | GMT +5

    Бүгінгі доллар бағамы қандай

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    Доллар, тенге, теңге
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау орындарында:

    - доллар: сатып алу - 531,03 теңге, сату - 533,29 теңге;

    - еуро: сатып алу - 613,15 теңге, сату - 618,23 теңге;

    - рубль 6,47 - 6,59 теңге аралығында саудаланады.

    - юань 75,17 - 77,75 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар 528,57 теңгеден сатып алынады, 534,56 теңгеден сатылады;

    - еуро: сатып алу - 611,67 теңге, сату - 618,63 теңге;

    - рубль: сатып алу - 6,42 теңге, сату - 6,57 теңге.

    - юань 75,49 теңгеден сатып алынады, 79,54 теңгеден сатылады.

    Еске салайық, өткен апта аяғында күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,31 теңгеге қымбаттап, 530,47 теңге болды.

    Нарық Доллар Экономика Қаржы Сауда
