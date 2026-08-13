Бүгінгі доллар, еуро, рубль және юань бағамы қандай
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
— доллар 462,89 теңгеден сатып алынады, 469,74 теңгеден сатылады;
— еуро: сатып алу — 535,66 теңге, сату — 545,66 теңге;
— рубль: сатып алу — 5,26 теңге, сату — 5,56 теңге;
— юань 68,75 теңгеден сатып алынады, 72,85 теңгеден сатылады.
Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
— доллар: сатып алу — 464,74 теңге, сату — 466,84 теңге;
— еуро: сатып алу — 534,94 теңге, сату — 539,78 теңге;
— рубль 5,38 — 5,51 теңге аралығында саудаланады.
— юань 68,76 — 71,35 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Еске салайық, 12 тамыз күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,63 теңге түсіп, 465,19 теңге болды.