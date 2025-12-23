KZ
    Бухгалтерлер одағы «Халық бухгалтері» бастамасына өз мамандарын тегін ұсынбақшы

    АСТАНА. KAZINFORM — Бухгалтерлер одағының төрағасы Мереке Жұматов Үкімет отырысында «Халық бухгалтері» бастамасына тегін үлес қосатындарын мәлім етті.

    Бухгалтерлер одағы «Халық бухгалтері» бастамасына өз мамандарын тегін ұсынбақшы
    Фото: Pexels

    — Біз Қаржы министрлігінің бастамасын қолдаймыз және өз ресурстарымыз бен аудиторияларымызды, онлайн алаңдарымызды, тәлімгерлерімізді ақысыз негізде ұсынамыз. Біздің аккредиттелген оқу орталықтарымыздың Мемлекеттік кірістер комитетімен бірлесе отырып бизнесті кезең-кезеңмен дайындауға арналған жол картасын әзірлеп жатыр, — деді ол Үкімет отырысында.

    Оның айтуына қарағанда, одақ өкілдері Астана мен аймақтарда жаңа салық талаптары туралы семинарлар мен онлайн курстар ұйымдастырмақшы.

    — Кәсіпкерлерге арналған әдістемелік ұсынымдарды, тексеру парақтарын дайындаймыз. Әрбір кәсіпкер жеке көмек алатын онлайн кеңес беру алаңдарын іске қосамыз, — деді Мереке Жұматов.

    Айта кетейік, бүгінгі Үкімет отырысында микро және шағын бизнесті қолдау шараларын талқыланды. 

    Есімжан Нақтыбай
