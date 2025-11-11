Бұрқасын, тұман: алдағы үш тәулікте күн райы қандай болады
АСТАНА.KAZINFORM — Алдағы үш тәулікте Қазақстан аумағының басым бөлігі атмосфералық фронтальды бөліктердің әсерінде болады, соның салдарынан жаңбыр мен қар түрінде жауын-шашын күтіледі, елдің солтүстік жартысында төменгі бұрқасын болады. Бұл туралы «Қазгидромет» РМҚ мәлім етті.
Синоптиктердің болжамынша, 13 қарашада республиканың оңтүстік-шығысындағы таулы аймақтарда қатты жауын-шашын болжанады. Республика бойынша тұман, көктайғақ және желдің күшеюі күтіледі. Тек еліміздің оңтүстігінде негізінен жауын-шашынсыз ауа райы болжанады.
Күндізгі ауа температурасы:
— Батыс өңірлерде +8…+18°С,
— Шығыста -5…+5°С,
— Оңтүстікте +10…+18°С,
— Солтүстік-батыста +2…+13°С-тен -5…-10°С-қа дейін төмендейді,
— Солтүстікте 0…+5°С-тен -2…-7°С-қа дейін,
— Орталықта 0…+8°С-тен -8…-3°С-қа дейін,
— Оңтүстік-шығыста +5…+15°С,
— Таулы аймақтарда 0…+5°С-тен -5…-10°С-қа дейін болады.
