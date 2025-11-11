KZ
    Бұрқасын, тұман: алдағы үш тәулікте күн райы қандай болады

    АСТАНА.KAZINFORM — Алдағы үш тәулікте Қазақстан аумағының басым бөлігі атмосфералық фронтальды бөліктердің әсерінде болады, соның салдарынан жаңбыр мен қар түрінде жауын-шашын күтіледі, елдің солтүстік жартысында төменгі бұрқасын болады. Бұл туралы «Қазгидромет» РМҚ мәлім етті.

    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    Синоптиктердің болжамынша, 13 қарашада республиканың оңтүстік-шығысындағы таулы аймақтарда қатты жауын-шашын болжанады. Республика бойынша тұман, көктайғақ және желдің күшеюі күтіледі. Тек еліміздің оңтүстігінде негізінен жауын-шашынсыз ауа райы болжанады.

    — Алдағы үш тәулікте Қазақстан аумағының басым бөлігі атмосфералық фронтальды бөліктердің әсерінде болады, соның салдарынан жаңбыр мен қар түрінде жауын-шашын күтіледі, елдің солтүстік жартысында төменгі бұрқасын болады. 13 қарашада республиканың оңтүстік-шығысындағы таулы аймақтарда қатты жауын-шашын болжанады. Республика бойынша тұман, көктайғақ және желдің күшеюі күтіледі. Тек еліміздің оңтүстігінде негізінен жауын-шашынсыз ауа райы болжанады, — делінген хабарламада.

    Күндізгі ауа температурасы:

    — Батыс өңірлерде +8…+18°С,

    — Шығыста -5…+5°С,

    — Оңтүстікте +10…+18°С,

    — Солтүстік-батыста +2…+13°С-тен -5…-10°С-қа дейін төмендейді,

    — Солтүстікте 0…+5°С-тен -2…-7°С-қа дейін,

    — Орталықта 0…+8°С-тен -8…-3°С-қа дейін,

    — Оңтүстік-шығыста +5…+15°С,

    — Таулы аймақтарда 0…+5°С-тен -5…-10°С-қа дейін болады.

    Бүгін таңда қарашада еліміздегі қандай жолдар жабылғанын жаздық.

    Бақытгүл Абайқызы
    Бақытгүл Абайқызы
    Автор
