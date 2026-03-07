БҰҰ Бас хатшысы Ливандағы бітімгершілік күштерінің жаралануын айыптады
АСТАНА.KAZINFORM - БҰҰ Бас хатшысы Антониу Гутерриш жұма күні Ливанда болған оқиғаны айыптады. Оқиға салдарынан Ливандағы БҰҰ уақытша күштерінде (UNIFIL) қызмет ететін үш ганалық азамат жарақат алды, деп хабарлайды Синьхуа.
Бітімгерлік күштері Ливанның оңтүстік-батысындағы толассыз атқылау нәтижесінде жарақат алды.
-Бас хатшы БҰҰ қызметкерлері мен мүлкінің қауіпсіздігі әрқашан сақталуы керек екенін және кінәлілер жауапқа тартылуы керек екенін атап өтті,- деді БҰҰ Бас хатшысының өкілі Стефан Дюжаррик мәлімдемесінде.
-БҰҰ ғимараттарына соққы беруге болмайтындығын барлығы білуі керек-, деді Дюжаррик.
Бас хатшы жарақат алғандардың тезірек және толық сауығып кетуін тілейтінін айтты.
-БҰҰ барлық тараптарды дереу шиеленісті азайтуға және БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің 2006 жылғы 1701 қарары бойынша өз міндеттемелерін толық орындауға шақырады, -деп атап өтті ол.
