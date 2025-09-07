БҰҰ Қазақстанның жаһандық бірлік туралы бастамасына қолдау білдірді
НьЮ-ЙОРК. KAZINFORM – БҰҰ-ның 80 жылдығы қарсаңында, сондай-ақ Біріккен Ұлттар Ұйымы мен Шанхай ынтымақтастық ұйымы арасындағы ынтымақтастықтың 20 жылдығына орай БҰҰ Бас Ассамблеясы «БҰҰ мен Шанхай ынтымақтастық ұйымы арасындағы ынтымақтастық» қарарын қабылдады. Онда Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Әділ әлем, келісім және даму жолындағы жаһандық бірлік туралы» бастамасына қолдау білдірілді. Бұл туралы ҚР Сыртқы істер министрлігі баспасөз қызметі мәлімдеді.
Қазақстанның ШЫҰ-ға төрағалығы аясында 2024 жылғы 4 шілдеде Астанада өткен «ШЫҰ плюс» саммитінде ҚР Президенті ұсынған және Мемлекеттер басшылары кеңесі мақұлдаған бастама БҰҰ-ның орталық үйлестіруші рөлі жағдайында неғұрлым әділетті, демократиялық және көпполярлы әлемдік тәртіпті қалыптастыруға бағытталған жаһандық күш-жігерге маңызды үлес болып танылды.
БҰҰ Бас Ассамблеясының қарарды қабылдауы мемлекеттердің ынтымақтастығын нығайтуға, барлық елдің тең мүмкіндіктерін қамтамасыз етуге және өзара сенім мен серіктестік қағидаттарын ілгерілетуге бағытталған қазақстандық бастаманың халықаралық қауымдастық тарапынан кең қолдау тапқанының айқын дәлелі болды.
Аталған құжат Қазақстанның әлемдік қауымдастықта сұранысқа ие бастамаларды ұсынатын орта держава ретіндегі өскелең рөлін көрсетіп, ШЫҰ-ның жаһандық аренада ұстанымы барған сайын белсенді естілетін беделді өңірлік ұйым ретіндегі маңыздылығын көрсетеді.
Айта кетейік, Қытай енгізген және ШЫҰ-ға мүше барлық мемлекетті қоса алғанда, 40-қа жуық ел қолдаған қарарда ұйымның аймақтық бейбітшілікті, дамуды, өзара сенім мен ынтымақтастықты ілгерілетудегі сындарлы рөлі жоғары бағаланды.