БҰҰ: Оңтүстік Суданда шамамен 9,3 миллион адам гуманитарлық көмекке мұқтаж
АСТАНА. KAZINFORM — Оңтүстік Судан әлемдегі ең ауыр гуманитарлық дағдарыстардың бірін бастан өткеріп отыр. БҰҰ деректеріне сәйкес, елдегі шамамен 9,3 миллион адам (бұл шамамен халықтың 70 пайызы) гуманитарлық көмекке зәру. Бұл туралы Анадолы агенттігі жазды.
Бұл деректі БҰҰ-ның Оңтүстік Судандағы гуманитарлық мәселелер жөніндегі үйлестірушісі Анита Кики Гбехо мәлімдеді.
Оның айтуынша, табиғи апат елдің алты штатында айтарлықтай зардап келтірген. Ұзаққа созылған қақтығыстар, азық-түлік тапшылығы мен қираған инфрақұрылым қазіргі дағдарысты одан әрі күрделендіріп отыр.
Ел экономикасының негізгі бөлігі мұнай өндіруге негізделген, алайда көпжылдық соғыс салдарынан инфрақұрылымның бұзылуы бұл саланы да айтарлықтай күйреткен.
Қыркүйек айынан бері толассыз жауған нөсер мен су тасқыны елдегі гуманитарлық жағдайды қиындатып отыр. Су басқан аймақтарда көмек жеткізу қиындап, халықтың тұрмыс жағдайы нашарлаған.
БҰҰ мәліметінше, 23 қазанға дейін алты штатта 960 600 адам су тасқынынан зардап шеккен, олардың 92%-дан астамы Джонглей мен Юнити штаттарында тұрады.
Гбехоның айтуынша, БҰҰ мен халықаралық ұйымдар апаттан зардап шеккендерге көмек көрсетуді жалғастырады:
— Биыл 3 миллионнан астам адамға азық-түлік көмегі көрсетілді. Медициналық орталықтар мен жедел көмек қызметтері халыққа қолдау көрсетіп жатыр. Оңтүстік Судан үкіметі мен халықаралық қауымдастықтың бірлескен әрекеттерінің арқасында өткен жылы басталған холера індеті бақылауға алынды. Өлім деңгейі төмендеп, жаңа жағдайлардың өсу қарқыны бәсеңдеді, — деді ол.
Бұған дейін Оңтүстік Судандағы су тасқынынан 335 мыңға жуық адам баспанасынан айырылғанын жазған едік.