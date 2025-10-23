БҰҰ соты Израильден Газадағы гуманитарлық бағдарламаларды жеңілдетуді талап етті
АСТАНА. KAZINFORM – Израиль мен халықаралық ұйымдар арасында дауға айналған шешім Палестина аумағына гуманитарлық көмектің жеткізілу мәселесін тағы көтерді, деп хабарлайды Kazinform меншікті тілшісі.
Гаагада орналасқан Халықаралық соттың сәрсенбі күні жариялаған консультативтік қорытындысына сәйкес, Израиль БҰҰ-ның босқындар ісі жөніндегі агенттігі (БАПОР) мен басқа да гуманитарлық құрылымдардың Газа секторында жұмыс істеуіне рұқсат беруге міндетті.
Сот Израиль «оккупациялаушы держава» ретінде «халықтың негізгі қажеттіліктерін, соның ішінде өмір сүру үшін маңызды құралдарын» қамтамасыз етуі керек екенін атап өтті.
Сот төрағасы Юдзи Ивасава мәлімдегендей, Израиль «БҰҰ және оның агенттіктері, соның ішінде БАПОР ұсынатын көмек бағдарламаларын қабылдауға міндетті». Шешім консультативтік, яғни міндетті емес сипат алып отыр, алайда маңызды халықаралық салмаққа ие.
Оқиға қалай басталды
Еске сала кетсек, 2024 жылдың желтоқсанында БҰҰ Бас Ассамблеясы Израиль БАПОР агенттігінің кейбір қызметкерлерін ХАМАС-пен байланысы бар деп айыптап, оның қызметін шектегеннен кейін сотқа жүгінген. Израиль билігі 2023 жылдың 7 қазанында 1200-ден астам израильдіктің өмірін қиған ХАМАС шабуылына агенттіктің кемінде 12 қызметкері қатысқанын мәлімдеді.
БҰҰ Халықаралық соты ұсынылған мәліметті қарап шыққаннан кейін Израиль «өз айыптауларын дәлелдей алмағанын» және агенттік қызметкерлерінің қарулы топтармен байланысы туралы сенімді дәлелдер келтірмегенін мәлімдеді.
Сот сонымен қатар агенттіктің бейтараптығын жоғалтуына қатысты Израиль дәлелдерін жоққа шығарды және гуманитарлық көмек көрсету кезінде бейтараптық қағидаты маңызды екенін атап өтті.
Израиль қарсы шықты
Жауап ретінде Израиль СІМ сот қорытындысын «үзілді-кесілді жоққа шығарып», оның «саяси астары бар үй-жайларға» негізделгенін және «ХАМАС-тың БАПОР құрылымдарына енуі туралы дәлелдерді елемегенін» мәлімдеді.
- Израиль террористік әрекет орныққан ұйыммен ынтымақтаспайды, - делінген ведомство хабарламасында.
Израильдің БҰҰ-дағы тұрақты өкілі Дэнни Данон бұл шешімді «ұят» деп атап, халықаралық органдар «лаңкестер ұясына айналғаны үшін Израильді емес, өздерін кінәлауы керек» деп мәлімдеді.
АҚШ-та консультативтік қорытындыны айыптап, оны «ашық саясаттандырылған» деп атады. Мемлекеттік департамент халықаралық сот Дональд Трамп әкімшілігі мен Мемлекеттік хатшы Марко Рубионың аймақта бейбітшілікке жету жолындағы күш-жігеріне нұқсан келтіріп, «өкілеттерін асыра пайдаланып отыр» деп мәлімдеді.
Ал БҰҰ Бас хатшысы Антониу Гутерриш керісінше сот шешімін құптап, оның «Газа халқына гуманитарлық көмекті арттыру үшін өте маңызды» екенін атап өтті.
БҰҰ Халықаралық сотының консультативтік қорытындылары міндетті күшке ие емес, бірақ дәстүрлі түрде халықаралық құқықтық пікірді білдіру ретінде қарастырылады.
БАПОР деген не?
Ағылшын тіліндегі баспасөзде UNRWA атауымен белгілі БАПОР (БҰҰ-ның Таяу Шығыстағы палестиналық босқындарға көмек және жұмыс жөніндегі агенттігі) 1949 жылы құрылған. Агенттік Газа, Батыс жағалау, Иордания, Сирия және Ливандағы миллиондаған палестиналықы азық-түлік, білім және денсаулық сақтаумен қамтамасыз етіп отыр.
2025 жылдың қаңтарынан бастап БАПОР-дың Газа секторында жұмыс істеуіне іс жүзінде тыйым салынды. Осыған қарамастан, ол азық-түлік және денсаулық сақтау бағдарламаларын қамтамасыз ететін Палестина халқына гуманитарлық көмектің негізгі жеткізушісі болып қалып отыр.
Еске сала кетсек, өткен жылы Израиль БҰҰ-ға БАПОР-мен қарым-қатынасын үзетінін ресми түрде хабарлады.