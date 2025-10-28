БҰҰ Судандағы гуманитарлық дағдарыстың ушығып бара жатқанын ескертті
АСТАНА. KAZINFORM — БҰҰ зорлық-зомбылықтан қашқан бейбіт тұрғындардың аштыққа ұшырау қаупі мен төлемді талап ететін Эль-Фашир қаласындағы «ауыр» гуманитарлық жағдай туралы ескертті, деп хабарлайды ANEWZ.
— Эль-Фаширден қашқан бейбіт тұрғындар көбінесе жасақшылар бақылайтын жолда төлем үшін ұсталады, — деді БҰҰ-ның Судандағы тұрақты және гуманитарлық үйлестірушісі Дениз Браун.
Ол ересектер мен балалар дұрыс тамақтанбай, сусыз қалып қоятындықтан зардап шегетінін және жарақат алатынын айтты.
Эль-Фашир 500 күннен бері қоршауда, бұл қамауда қалғандарға көмектің жетуіне кедергі келтіріп отыр. Браун азық-түлік пен әскери көмекті шектеу «аштықты соғыс қаруы ретінде пайдаланумен бірдей» деп мәлімдеді.
БҰҰ бейбіт тұрғындардың қауіпсіз аймаққа өтуін қамтамасыз ету үшін әскери жедел қолдау күштерін (RSF) шақыруды жалғастырып жатыр. Браун соғыс басталған 2023 жылдың сәуірінен бері 128-ден астам гуманитарлық қызметкердің қаза тапқанын атап өтті.
— Бізге қауіпсіз өту кепілдігі қажет, — деді ол.
Эль-Фаширде 120 мыңнан 400 мыңға дейін адам қамауда қалды. Ал 600 мыңға жуық босқын Тавилаға қарай қашып кетті. Шілде айынан бері БҰҰ гуманитарлық көмек, оның ішінде азық-түлік, дәрі-дәрмек, гигиеналық жинақтар мен баспана материалдарын тасымалдайтын 42 жүк көлігін күту режимінде ұстады, бірақ оларға кіруге тыйым салынды.
Браун дағдарысты шешу үшін тек гуманитарлық көмектің жеткіліксіз екенін атап өтті.
— Біз тұрғындарды қорғау үшін осындамыз, бірақ бейбіт шешім табу өте маңызды, — деді ол.
Еске сала кетейік, БҰҰ мәліметінше, Оңтүстік Суданда шамамен 9,3 миллион адам гуманитарлық көмекке мұқтаж.