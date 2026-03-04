БҰҰ Таяу Шығыстағы шиеленістің гуманитарлық салдары ауыр болатынын ескертті
АСТАНА.KAZINFORM - Аймақта болып жатқан зорлық-зомбылық БҰҰ-ның жауап беру мүмкіндігін шектеп отыр.
БҰҰ-ның гуманитарлық көмек жөніндегі басшысы Том Флетчердің айтуынша, әуе кеңістігінің жабылуы персоналдың келуіне және кетуіне кедергі келтіреді, ал Ирандағы халықаралық үкіметтік емес ұйымдардың шектеулі қатысуы жағдайды ушықтырып отыр, - деп хабарлайды CNN.
- Егер энергетикалық бағыттар немесе Ормуз бұғазы сияқты теңіз дәліздері одан әрі бұзылса, азық-түлік бағасы күрт өседі, денсаулық сақтау жүйесі қысымға ұшырайды және импортқа тәуелді елдерде қажетті тауарлар қысқарады, - деді Флетчер.
Ормуз бұғазы - Иран жағалауындағы тар арна, ол арқылы әлемде тұтынылатын мұнайдың шамамен 20%-ы өтеді. Иран бұғаз арқылы өтетін кез келген кемеге шабуыл жасауға уәде берді, ал мұнай бағасы осы арна арқылы өтетін ағын тоқтатылғалы күрт өсті.
Ливанда Израиль әскерилері Иран қолдайтын «Хезболла» содырлар тобын нысанаға алып жатқанын мәлімдеді, ал БҰҰ Израильдің шабуылдары ондаған адамның өмірін қиып, көпшіліктің қоныс аударуына себеп болғанын хабарлады.
БҰҰ мәліметтері бойынша, Израильдің 100-ден астам қала мен ауылдан келген эвакуация туралы ескертулерінен кейін 60 000-нан астам адам 330 уақытша баспанаға орналастырылған.
Бұған дейін Израиль Ливанға шабуылдарын кеңейткен болатын.