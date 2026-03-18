Біз енді НАТО-ның көмегіне мұқтаж емеспіз — Трамп
АСТАНА.KAZINFORM — Сейсенбі күні Дональд Трамп АҚШ-тың НАТО-дағы одақтастарын Иранмен қақтығысқа араласуға құлықсыздығы үшін сынға алды, содан кейін ол АҚШ-тың қазіргі әскери операцияларда ешқандай көмекке мұқтаж емес екенін мәлімдеді.
Ақ үйде Ирландияның премьер-министрі Михол Мартинмен сөйлеген сөзінде Трамп НАТО одақтастарының көпшілігі оған қақтығысқа араласуға құлықсыздық танытқанын, оны заңсыз деп атағанын хабарлады.
— 32 еуропалық және солтүстік америкалық елдердің одағы өте үлкен ақымақтық жасап отыр, — деді ол.
Ұйымды АҚШ-тың қаржылық ресурстары мен әскери күшін дұрыс пайдаланбады деп айыптаған НАТО-ны ұзақ уақыт бойы сынға алған Трамп НАТО мүшелерінің шығуын «үлкен сынақ» деп атады, деп хабарлайды CNBC.
— Алайда, мен олардың әрекетіне таң қалмаймын, өйткені мен НАТО-ны әрқашан бір жақты көше ретінде қарастырдым, біз осы елдерді қорғау үшін жылына жүздеген миллиард доллар жұмсаймыз, біз оларды қорғаймыз, бірақ олар біз үшін ештеңе істемейді, әсіресе қажет болған кезде, — деп жазды Трамп TruthSocial сайтында.
Ол АҚШ Иран армиясын, оның ішінде оның әскери-теңіз күштерін, әуе күштерін, әуе қорғаныс жүйелерін және радарларын жойғанын мәлімдеп, Тегеран енді қауіп төндірмейтінін атап өтті.
— Біздің әскери жетістіктерімізді ескере отырып, бізге енді НАТО елдерінің көмегі «қажет емес» және қажет болған да емес, — деді Трамп.
Өткен аптада Америка көшбасшысы бірнеше елді Ормуз бұғазындағы кеме қатынасының қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін әскери-теңіз миссиясына қосылуға және сол жерге әскери кемелерін жіберуге шақырды.
Кейінірек ол НАТО одақтастары Ормуз бұғазы айналасындағы жағдайды шешуге қатысудан бас тартса, алда не болары белгісіз екенін ескертті.
Бұған дейін ЕО Ормуз бұғазына әскери кемелер жіберуден бас тартқаны хабарланған болатын.