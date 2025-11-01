Жұлдыз Сүлейменова: Біздің міндет — жаңа буын технологиясы көмекші құрал болатын білім беру ортасын қалыптастыру
АСТАНА. KAZINFORM — ҚР Оқу-ағарту министрі Жұлдыз Сүлейменова елордада өткен «Цифрлық дәуірдегі мектеп білімі: басты трендтер мен талаптар» XIV халықаралық конференция аясында халықаралық жетекші сарапшылармен кездесіп, жаңа буын технологияларын білім беру жүйесіне енгізу мәселесін талқылады.
Елімізде Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес білім беру жүйесіне жаңа технологиялық шешімдер мен жасанды интеллектіні енгізу бойынша кешенді бастамалар мен жобалар қолға алынды.
Министрмен кездесуге британдық білім берудегі ЖИ саласындағы сарапшы Дэн Фицпатрик, Bedrock AI, Diverse AI негізін қалаушы және бас директоры Тоджу Дьюк, аустралиялық Кертин университетінің Білім беру мектебінің жоғары оқу орнынан кейінгі зерттеулер жөніндегі директоры Кок-Синг Танг, Аделаида университетінің жасанды интеллект және білім беру саласындағы профессоры Райан Бэйкер, сондай-ақ «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ-ның басқарма төрағасы Әнуар Жанғозин қатысты.
Кездесуде қатысушылар цифрлық трансформация жағдайындағы мектеп білімінің қазіргі үрдістері, сын-қатерлері мен перспективалары, заманауи технологияларды білім беру жүйесінің дамуына тиімді бағыттап пайдалану жөнінде пікір алысты.
— Білім беру саласында жасанды интеллект пен технологиялық жаңалықтарды енгізуде негізгі рөл әрдайым мұғалімге берілуі қажет. Шынайы білімнің мәні — адамның зердесі, адалдығы мен жүрек жылуында. Біздің міндет — білім беру жүйесінде жасанды интеллектіні тиімді пайдалана отырып, жаңа буын технологиясы көмекші құрал болатын білім беру ортасын қалыптастыру, — деді Оқу-ағарту министрі.
Сондай-ақ, қатысушылар жасанды интеллектті қолдануда білім алушылар тарапынан академиялық адалдықтың сақталуын күшейту жолдарын бірлесіп талқылады. Халықаралық сарапшылар жаңа буын технологияларын білім беру жүйесіне енгізу бойынша өз көзқарастарын ұсынды.
— Қазақстанның жасанды интеллект технологияларын енгізуге және оқушыларды жаңа технологиялық дәуірге қажетті заманауи құралдар мен дағдылармен қамтамасыз етуге деген талпынысы ерекше әсер қалдырды, — дейді сарапшы Дэн Фицпатрик.
Айта кету керек, елімізде бүгінде жасанды интеллектті енгізу бойынша кешенді жұмыстар жүргізіліп жатыр. Оқытуды дербестендіруге бағытталған «AI Kitap» платформасы іске қосылып, «Day of AI» онлайн-әдістемелік кешені әзірленді. Жасанды интеллектті қауіпсіз әрі әділ қолдану мақсатында этикалық стандарттар бекітілді. Педагогтердің жасанды интеллектті тиімді қолдану біліктілігін арттыру үшін үш деңгейлі оқыту жүйесі енгізілді. Сонымен қатар министрлікпен жасанды интеллектіні білім беру жүйесіне енгізу деңгейін бағалайтын ұлттық құрал дайындалып жатыр.
Айта кетейік, бұған дейін Жұлдыз Сүлейменова білім саласындағы жаңа басымдықтарды атаған болатын.