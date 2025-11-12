C-130 ұшағының апатын тергеу: Әзербайжан, Түркия мен Грузия бірлескен халықаралық топ құрды
АСТАНА.KAZINFORM - Әзербайжан, Түркия және Грузия 11 қарашада Грузияда болған түрік Lockheed C-130 Hercules әскери-көлік ұшағының апатын тергеу үшін бірлескен халықаралық топ құрды, деп хабарлайды Грузияның Бірінші қоғамдық телеарнасы.
Грузияның ішкі істер министрі Гела Геладзе іздеу-құтқару жұмыстары түрік тарапымен үнемі үйлестіріліп жүргізіліп жатқанын мәлімдеді.
- Қазіргі уақытта құрбан болған 18 адамның денесі табылды, тағы екі адамның сүйегін іздеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Біз халықаралық іздеу-құтқару тобын құрдық және Түркия Ішкі істер министрлігімен үнемі байланыста отырмыз. Біздің түркиялық әріптестеріміз іздеу-құтқару операциясына қосылды, біз іздеу жұмыстарын бірлесіп жүргізіп жатырмыз. Олар түні бойы оқиға орнында болды. Бұл әскери ұшақ болғандықтан, біз түрік тарапымен бірлесіп егжей-тегжейлі ақпарат береміз, - деді Геладзе.
News Georgia агенттігінің хабарлауынша, ұшақта F-16 жойғыш ұшақтарына арналған механикалық қосалқы бөлшектер, ал бортта 20 техникалық қызмет көрсету маманы болған.
Олардың барлығы қаза тапты деген болжам жасалды.
Әзербайжанның APA ақпарат агенттігі апатқа ұшыраған түріктің C-130 әскери ұшағының бортында 8 қарашада Бакуде өткен әскери парадқа қатысқан F-16 Fighting Falcon жойғыш ұшақтарына техникалық қызмет көрсететін мамандар болғанын нақтылады.
Сондай-ақ, Түркияның апат орнын зерттеуге қатысатын Akinci аппаратын Грузияға жібергені туралы хабарланды. Дәл осындай дрон 2024 жылы апатқа ұшырағаннан кейін Иран президентінің тікұшағын іздеу үшін пайдаланылған.
БАҚ хабарламаларында апатқа ұшыраған ұшақ ұзақ уақыт бойы қызмет еткені және оның соңғы күрделі жөндеуі 2020 жылы жүргізілгені көрсетілген.
Сарапшылар ұшақтың корпусына сыртқы әсер ету белгілері жоқ екенін атап өтті.
Айта кетейік, Әзербайжаннан ұшып келе жатқан түріктің C-130 әскери-көлік ұшағы 11 қарашада Грузияда апатқа ұшырады.
Ұшақ Грузия шекарасынан өткеннен кейін шамамен 5 шақырым жерде апатқа ұшырады. Ол Әзербайжаннан ұшып келе жатқан. Түркия Қорғаныс министрлігінің мәліметі бойынша, бортта экипажды қоса алғанда 20 түрік әскери қызметшісі болған.