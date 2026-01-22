ChatGPT пайдаланушылардың жасын нақты анықтайтын болады
АСТАНА. KAZINFORM — ChatGPT кәмелетке толмағандарды қорғауды күшейту үшін пайдаланушылардың жасын автоматты түрде анықтай бастайды, деп хабарлайды DW.
OpenAI жаңа жүйесі тіркелгін адамның деректерін, соның ішінде оның жасын, белсенділік танытатын уақытын және сұрауларының сипатын талдап, пайдаланушының 18 жасқа толған-толмағанын анықтай алады.
Алгоритм пайдаланушының жасөспірім екенін анықтаса, ChatGPT қосымша қауіпсіздік шараларын іске қосады. Бұл зорлық-зомбылық, өзіне зиян келтіретін мазмұнға және қауіпті немесе қауіпті мінез-құлықты дамытуы мүмкін вирустық онлайн сынақтарға кіруді шектейді.
OpenAI жасты болжау жүйесі сарапшылық бағалаулар мен баланың дамуындағы академиялық зерттеулер негізінде жасалғанын атап көрсетеді. Жасөспірімдер әлі де оқу, шығармашылық және анықтамалық ақпарат үшін ChatGPT пайдалана алады.
ЕО елдері 16 жасқа толмаған пайдаланушылардың әлеуметтік медианы пайдалануына шектеу қоюды талқылап жатыр. Ал Австралия ChatGPT ресми түрде бұл ережелерге бағынбайтынына қарамастан, ұқсас тыйымды енгізді.
Бұл мәселе Калифорнияда OpenAI және оның бас директоры Сэм Олтманға қарсы 16 жасар өз-өзіне қол жұмсаған баланың ата-анасы берген сот ісін одан әрі резонансқа айналдырды. Талапкерлер платформа оның жағдайына теріс әсер еткен болуы мүмкін деп мәлімдейді.
OpenAI қазірдің өзінде ата-ана бақылауы мүмкіндіктерін, соның ішінде чатботтың тыныштық сағаты мен сөйлесудегі ескерту белгілерін енгізді. Егер пайдаланушының жасында қате кетсе, ол нақты уақыттағы селфи немесе жеке куәлікті жүктеу арқылы кәмелетке толғанын растай алады.
Еске салайық, V Ұлттық құрылтайда жасөспірімдердің әлеуметтік желідегі белсенділігін реттеумен байланысты ұсыныс айтылды.
Былтыр жыл соңында Түркия балаларға әлеуметтік желілерді пайдалануға тыйым салатыны туралы жаздық.