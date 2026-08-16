ChatGPT Бразилияда ұлын өлтіруді жоспарлаған ер адамды анықтауға көмектесті
АСТАНА. KAZINFORM — Бразилияда ChatGPT-мен жүргізілген хат алмасу өз ұлын өлтіруді жоспарлады деген күдікке ілінген ер адамның ұсталуына себеп болды, деп хабарлайды BILD.
36 жастағы фермер екі айдан астам уақыт бойы жасанды интеллектпен егжей-тегжейлі сөйлесіп, 8 жастағы ұлын және өзін өлтіруді жоспарлаған. Чат-боттың қауіпсіздік жүйесі қауіпті әрекетті анықтап, полицияға хабарлаған.
Хабарламалар тізбегі халықаралық деңгейде әрекет еткен. Ер адамның жазбаларындағы сипаттамалар жасанды интеллект жүйесінің қауіпсіздік дабылын іске қосқан. ChatGPT операторы OpenAI бұл туралы АҚШ-тың Федералдық тергеу бюросына (ФБР) хабарлаған. ФБР өз кезегінде Бразилия билігімен байланысқа шыққан. Ақпарат Бразилия Әділет министрлігінің технологиялық бөлімшесі Ciberlab-қа берілді.
Үш күннен кейін полиция операция жүргізіп, ер адамды қамауға алды. Тергеушілердің айтуынша, ол жоспарын 4 күннен кейін жүзеге асырмақ болған.
Полиция мәліметінше, кісі өлтіруді жоспарлауының себебі қарапайым болған: ер адам баласына алимент төлеуден құтылғысы келген және ұлымен ешқандай қарым-қатынасы болмаған. Пәтерін тінту кезінде тергеушілер белгісіз зат құйылған 4 бөтелке мен арқан тапқан.
Ер адам 54 күн қамауда болғаннан кейін 13 тамыз күні босатылды. Сот оның босатылуын тергеудің тым ұзаққа созылуымен түсіндірді. Енді ол электронды білезік тағып жүруге міндетті. Сондай-ақ оған ұлына және баланың анасына жақындауға тыйым салынды.
Биыл көктемде Бразилияда жасөспірім мектепте оқ жаудырып, екі қызметкер мерт болған еді.