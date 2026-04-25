Чехия 2050 жылға дейін 6 шағын ядролық реактор орнатуды жоспарлап отыр
BILD басылымының хабарлауынша, Rolls-Royce компаниясы ядролық реакторлар мен суасты қайықтарына арналған қозғалтқыш жүйелерін әзірлеу саласында мол тәжірибеге ие. CEZ компаниясы 2050 жылға дейін көмірмен жұмыс істейтін электр станцияларының орнына 6 шағын ядролық реактор орнатуды жоспарлап отыр. Бұл жобаның мақсаты – энергия көздерін жаңғыртып, экологиялық таза өндірісті дамыту.
Чехияның Өнеркәсіп және сауда министрі Карел Хавличек Прагада Ұлыбританияның Экономика министрі Питер Кайлмен кездескеннен кейін еуропалық нарыққа бірлесіп шығу ниетін жариялағаны атап өтілді. Бұл басқа жерде шағын атом электр станцияларын салуға жол ашуы мүмкін.
