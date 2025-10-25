Чехия Қазақстанды Орталық Азиядағы негізгі әріптестердің бірі ретінде қарастырады
АСТАНА. KAZINFORM — Елімізден Чехияға зығыр, күнбағыс тұқымдары және жаңғақтар, бұршақ тұқымдас дақылдар мен балық шаруашылығы өнімдері экспортталады. Бұл туралы ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігі хабарлады.
ҚР Ауыл шаруашылығы вице-министрі Ермек Кенжеханұлы Чех Республикасының Ауыл шаруашылығы вице-министрі Павел Секачпен кездесу өткізді.
Тараптар өсімдік шаруашылығы, мал шаруашылығы, акуамәдениет және ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу салаларындағы екіжақты ынтымақтастықтың қазіргі жай-күйі мен перспективаларын талқылады.
— 2024 жылдың қорытындысы бойынша агроөнеркәсіптік кешен өнімдерінің тауар айналымы 20,8 млн АҚШ долларын құрап, өткен жылмен салыстырғанда 13%-ға артты. 2025 жылдың 8 айында бұл көрсеткіш 10,7 млн АҚШ доллар болды, — делінген ақпаратта.
Қазақстан Чехияға зығыр және күнбағыс тұқымдарын, жаңғақтар, бұршақ тұқымдас дақылдар мен балық шаруашылығы өнімдерін экспорттайды.
Ермек Кенжеханұлы екі ел арасындағы сауда-экономикалық ынтымақтастық әлеуеті қазіргі деңгейден әлдеқайда жоғары екенін атап өтіп, өзара сауданың көлемін арттыру және ауыл шаруашылығы шикізатын қайта өңдеу саласында кооперацияны дамыту бағытында бірлескен жұмысты жандандыруды ұсынды.
Тараптар селекциялық мал шаруашылығын дамыту мәселесіне ерекше назар аударды.
2011–2024 жылдар аралығында Қазақстан Чех Республикасынан 12 мыңнан астам симменталь және герефорд асыл тұқымды ірі қара малын импорттады.
Кездесуде сондай-ақ чех селекциясының генетикалық материалын қайта жеткізу, малды азықтандыру мен ұстау технологияларын Қазақстанның климаттық жағдайларын ескере отырып қолдану мәселелері талқыланды.
Қазақстандық тарап мал шаруашылығы кешендерін жобалау кезінде чех технологияларын пайдалану және энергия тиімді шешімдерді енгізу бойынша қызығушылық білдірді.
— Келіссөздердің тағы бір блогы балық шаруашылығы мен акуамәдениетті дамытуға арналды. 2018 жылдан бастап С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті Чех Республикасының Оңтүстік Богемия университетімен ынтымақтасып келеді, оның аясында Қазақстан–Чех акуакультура орталығы құрылған, — деп жазды министрліктің баспсөз қызметі.
Орталық бағалы балық түрлерін өсірумен және бірлескен ғылыми жобаларды іске асырумен айналысады. Тараптар тәжірибе алмасуды жалғастыру және кадрларды даярлау бойынша бірлескен бағдарламаларды жүзеге асыру туралы уағдаласты.
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы вице-министрі чехтердің ауыл шаруашылығын цифрландыру тәжірибесін, соның ішінде дәлме-дәл егіншілік жүйелерін, автоматтандырылған суару және жасанды интеллект технологияларын қолдану тәжірибесін зерттеуге қызығушылық білдірді.
Өз кезегінде Павел Секач Чехияның Қазақстанды Орталық Азиядағы негізгі әріптестердің бірі ретінде қарастыратынын және мал шаруашылығы, аграрлық машина жасау және ғылыми алмасулар салаларындағы ынтымақтастықты дамытуға мүдделі екенін атап өтті.
Кездесу қорытындысында тараптар екіжақты өзара іс-қимылды тереңдетуге және нақты бірлескен жобаларды жүзеге асыруға дайын екендіктерін растады.
Еске сала кетейік, елімізге Чехиядан керқұлан әкелу 2029 жылға дейін жалғасады.