Чехиядағы сайлаулардың алғашқы нәтижесі: ANO партиясы көш бастап келеді
АСТАНА. KAZINFORM — Қазіргі уақытта Чехияның Өкілдер палатасы сайлауында ANO партиясы көш бастап тұр, деп хабарлады Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Өкілдер палатасы 200 орыннан тұрады, олар 4 жылға сайланады. Ел 14 сайлау округіне бөлінген — 13 өңір және астана Прага. Парламентке өту үшін шектік пайыз: бір партия үшін 5%, екі партиядан тұратын коалиция үшін — 8%, үш және одан көп партиялар үшін — 11%.
Бұл сайлауларда фаворит болып саналатын оппозициялық қозғалыс — «Қызметкерлердің наразылық акциясы» (ANO), бұрынғы премьер-министр Андрея Бабиштің құқықтық популистік қозғалысы.
Бюллетеньдердің үштен төрт бөлігі өңделгеннен кейін, ANO шамамен 37% дауыс жинады. Екінші орында — SPOLU коалициясы, ол 21,5%-дан астам дауыс жинады. Үшінші орында «Стан» қозғалысы, ол 10,7% дауыс алды.
Одан кейін СДПГ партиясы 8%-дан астам дауыспен, сондай-ақ «Пираттар» 8%-ды жинады. «Автокөлікшілер» де қажетті 5%-дық шекті артта қалдырды, бірақ 7%-дан аз дауыс жинады.
Сайлау нәтижелері Прага мен Брюссель арасындағы қарым-қатынастарға, еуропалық саясатқа, НАТО-ға және Украинамен одан арғы қарым-қатынастарға маңызды әсер етуі мүмкін. Егер П.Фиала үкіметі ауыстырылса, онда А.Бабиш пен оның серіктері Праганың Еуроодақ басшылығына және жалпы Еуроодақтың шығыс шебіндегі саясатына көзқарасын өзгертуі мүмкін.
А.Бабиш 2017-2021 жылдар аралығында премьер-министр болды және Украинаға әскери көмек көрсету мөлшерін қысқартуға және Еуроодақтың климаттық өзгерістер мен көші-қон саясатына сын айтуымен танымал.
Бұл тұрғыда Брюссельдегі шенеуніктер мен дипломаттар 27 ЕО жетекшісінің арасында Еуропалық басшылықтың көзқарастарымен толық сәйкес келмейтін тағы бір басшы пайда болуы мүмкін деп дайындалып отыр. Қазіргі уақытта Венгрияның премьер-министрі В.Орбан мен Словакия премьер-министрі Роберт Фицо Еуроодақтың энергетикалық саясаты мен Украинаға қолдау көрсету бойынша өз шешімдерінің тәуелсіздігін көрсетуге тырысуда.
Дегенмен, Еуроодақ Чехияда ешбір партияның көпшілік орын алмайтынын болжайды.
Бұл жағдайда коалиция құру туралы келіссөздер жүргізу қажет болады, бұл бірнеше аптаға созылуы мүмкін. Сарапшылар жаңа үкіметтің соңғы құрамын жеңіске жеткен партиялардың кіші партиялармен жүргізетін келіссөздерінің нәтижелеріне байланысты болатынын күтеді.
Егер Бабиш коалициялық көпшілікті жинай алса — 101 орын және одан да көп депутаттармен, онда ANO үкіметті әрбір дауыс беру кезінде қиын жағдайда қалдыруы мүмкін. Чехияның саясатында Еуроодақ пен НАТО-ға, әсіресе қаржылық көмек, көші-қон саясаты және сыртқы адам құқықтары мен Украинаға көмектесу міндеттемелеріне қатысты өте скептикалық немесе бейтарап көзқарас байқалуы мүмкін.
Ішкі саясатта, әсіресе өмір сүру құнына алаңдаған сайлаушылардың қысымымен, оңшыл экстремистер бюджет пен әлеуметтік саясатқа реформалар енгізуі мүмкін.
Чехия Қазақстанның саяси және экономикалық саласындағы белсенді серіктесі болып табылады. Сондай-ақ, жергілікті университеттерде оқуды таңдаған қазақстандық студенттердің саны артып келеді.
Айта кетейік, Чехия халқының саны жылдан-жылға азайып барады.