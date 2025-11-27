KZ
    00:42, 27 Қараша 2025 | GMT +5

    Чемпиондар лигасы: «Қайрат» сырт алаңда «Копенгагенге» есе жіберді

    АСТАНА. KAZINFORM — Футболдан UEFA Чемпиондар лигасы негізгі кезеңінің бесінші турында қазақстандық «Қайрат» сырт алаңда Данияның «Копенгаген» командасымен кездесті.

    Фото: «Қайрат» ФК

    Алғашқы минуттан даниялық команда тізгінді өз қолында ұстауға тырысты. Көбірек шабуыл жасап, гол соғатын мүмкіндікті іздеді. Осындай сәттердің бірінде олардың қатарынан Виктор Дадасон 26-минутта көздеген нысанадан мүлт кеткен жоқ.

    Екінші кезеңде де алаң иелері шабуылға көбірек көңіл бөлді. Ойынның 59-минутында «Қайрат» қақпасына белгіленген пенальтиден Джордан Ларссон мүлт кеткен жоқ.

    Ал 73-минутта «Копенгаген» сапынан Роберт басымдықты арттырды.

    Ойынның 81-минутында алматылық клубтан Дастан Сәтпаев даниялық қақпашының қателігін пайдаланып, өзінің аталған турнирдің негізгі кезеңіндегі алғашқы голын соқты.

    Ал 90-минутта «Қайраттың» тағы бір ойыншысы Олжас Байбек көздеген нысанадан мүлт кеткен жоқ.

    Осылайша қазақстандық команда қарсыласына 2:3 есебімен есе жіберді.

    «Қайрат» Португалияның «Спортингіне» 1:4, Испанияның «Реал Мадридіне» 0:5, Италияның «Интеріне» 1:2 есебімен жол берсе, Кипрдің «Пафосымен» 0:0 есебімен тең түсті.

    Ал «Копенгаген» командасы Германияның «Байерімен» 2:2 есебімен тең ойнап, одан кейін Әзербайжанның «Карабах» клубынан 0:2, Германияның «Боруссия Дортмундынан» 2:4, Англияның «Тотенхэм Хотспурынан» 0:4 есебімен жеңіліп қалған еді.

    Енді қазақстандық клуб одан кейін 9 желтоқсанда Астанада Грекияның «Олимпиакос», 2026 жылдың 20 қаңтарында Бельгияның «Брюгге» клубын қабылдайды

    Тегтер:
    УЕФА Спорт Чемпиондар лигасы Футбол «Қайрат» ФК
    Әділжан Үмбет
    Әділжан Үмбет
    Автор
