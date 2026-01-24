KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    17:30, 24 Қаңтар 2026 | GMT +5

    «Даму» қоры малшылардың несиесіне 85% кепілдік береді

    АСТАНА. KAZINFORM – «Даму» қоры мал шаруашылығына несие рәсімдеген ауыл тұрғындарына 85% кепілдік ұсынады. Премьер-министрдің орынбасары – Ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин Мәжіліс депутатының сауалына жолдаған жауапта осы шараның қаржылық тетіктері пысықталып жатқанын айтады.

    даму
    Фото: market.kz

    - Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес 2026-2030 жылдарға арналған мал шаруашылығы саласындағы агробизнесті қолдау және дамыту жөніндегі кешенді жоспардың жобасы әзірленді. Жоба аясында айналым қаражатына 5% мөлшерлеме бойынша жеңілдікпен кредит беру, асыл тұқымды мал сатып алуға және отарланған жайылымдық мал шаруашылығын дамытуға 6% мөлшерлеме бойынша кредит беру, жайылымдық инфрақұрылымды дамыту және кадрлық әлеуетті нығайту жөніндегі шаралар көзделген, - дейді вице-премьер.

    Сондай-ақ, ол «Іскер аймақ» бағдарламасы арқылы былғары, сүт, қолөнер өнімдері сияқты шикізат түрлерін өндіру, өңдеу көзделіп отырғанын айтады.

    - Аталған кредиттік өнімдерді іске асыру үшін «Даму» қоры арқылы 85%-ға дейін кепілдендіру тетігін енгізу жоспарланып отыр. Қазір кешенді жоспар бойынша қажетті қаржыландыру есептеліп, кейіннен мүдделі мемлекеттік органдармен келісуге жолданады, - дейді Ұлттық экономика министрі.

    Бұған дейін бизнесті мемлекеттік қолдау шараларына жүргізілген аудит қорытындысы бойынша 14 материал құқық қорғау органдарына жолданғанын жазған едік.

     

    Тегтер:
    Үкімет Серік Жұманғарин ҚР Ұлттық экономика министрлігі Мәжіліс Несие Парламент Мал шаруашылығы
    Есімжан Нақтыбай
    Автор
