Дания армиясы АҚШ-тың Гренландияға ықтимал араласуына дереу жауап бере алады
АСТАНА. KAZINFORM — Егер АҚШ Дания Корольдігінің құрамындағы Гренландияға әскери интервенция жасайтын болса, Дания армиясы арнайы әскери нұсқауларды күтпестен бірден жауап қайтаруға қабілетті, деп хабарлайды Анадолы.
Даттың Berlingske басылымы қоғам назарына Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін, 1952 жылы қабылданған шешімді ұсынды. Бұл шешім Дания армиясының тосын жағдайға тап болмауы үшін қабылданған. Құжат АҚШ президенті Дональд Трамптың Гренландияға қатысты мәлімдемелерінен кейін қайтадан өзекті болды.
Аталған шешімге сәйкес, ұлттық аумаққа шабуыл жасалған жағдайда, Дания қарулы күштері соғыс ресми түрде жарияланбаса да, жоғарыдан бұйрық күтпей-ақ әрекет ете алады.
Құжатта сондай-ақ даниялық әскери қызметшілердің «жау қолына түскен немесе өзге себептермен қатардан шығарылған офицерлердің бұйрықтарына бағынбауы тиіс» екені көрсетілген.
Трамптың Гренландия туралы мәлімдемесі
АҚШ президенті Дональд Трамп стратегиялық маңызы бар Гренландияда Ресей мен Қытайдың ықпалы артып келе жатқанын алға тартып: Ұлттық қауіпсіздік тұрғысынан бізге Гренландия қажет, — деп мәлімдеді.
Сондай-ақ ол АҚШ-тың Гренландияны бақылауы Батыстың кең ауқымды мүдделеріне қызмет ететінін және қауіпсіздік тұрғысынан Еуропалық одаққа да қажет екенін атап өтті.
Айта кетейік, Данияның автономды аймағы болып саналатын Гренландия бұған дейін АҚШ-тың егемендікті беру жөніндегі ұсыныстарын қабылдамаған.
Бұдан бұрын АҚШ әскерилері Гренландияны сатып алуы мүмкін деген ақпарат тарады.
Кейіннен АҚШ Мемлекеттік хатшысы Марко Рубио заң шығарушыларға президент Дональд Трамптың Гренландияны басып алуды емес, сатып алуды жоспарлап отырғанын хабарлады.