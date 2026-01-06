KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    01:58, 06 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Дания премьер-министрі НАТО-ның жойылуы мүмкін екенін айтты

    АСТАНА. KAZINFORM – Дания премьері НАТО-ның жойылып кетуі мүмкін екендігі туралы ескерту жасады.

    Премьер-министр Дании
    Фото: ТАСС

    Дания премьер-министрі Метте Фредериксен TV2 телеарнасына беген сұхбатында АҚШ президенті Дональд Трамптың Гренландияны «басып алу» жоспарына мән бермеуге болмайтынын айтты, деп хабарлайды Kazinfrom агенттігінің меншікті тілшісі.

    - АҚШ Гренландияға қоқан-лоқы жасамауы керек. АҚШ арктикалық аралға шабуылдайтын боса, бәрі бір мезетте тоқтатуы мүмкін, - деді М.Фредериксен.

    Бұған қоса егер АҚШ президенті Дональд Трамп Гренландияға басып кірсе, бұл НАТО-ның жағдайы бітті дегенді білдіретін болады, деп ескертті Дания көшбасшысы.

    Данияның TV2 телеарнасына сұхбатында М.Фредериксен Д.Трамптың Арктикадағы өзін-өзі басқаратын Дания аумағын басып алу туралы мәлімдемесіне қарай, бұл іске байыппен қарау керектігін ескертті.

    - Мен сонымен қатар егер АҚШ НАТО-ның өзге еліне шабуыл жасайтын болса, халықаралық ұйымның өзі де, соған қарай Екінші Дүнежүзілік соғыс кезінен қамтамасыз етіліп келе жатқан қауіпсіздіктің де жоқ болатынын түсіндіргім келеді, - деді Фредериксен.

    Айта кетейік, Трамп пайдалы қазбаларға бай, өзін-өзі басқаратын, соған қарамастан Данияның бөлшегі саналатын, яңни, НАТО альянсына кіретін аралды қосып алуға ұмтылып келеді.

    - Бізге Гренландия ұлттық қауіпсіздікке қауіп төндіріп отырған жағдай үшін керек, -деді Ақ үй басшысы жексенбі күні президент ұшағында журналистермен тілдесу барысында.

    Трамптың кейінгі мәлімдемесі АҚШ-тың Венесуэлаға соққы жасап, оның көшасшысы Николас Мадуроны тұтқындағаннан кейін жасалды.

    Осыған дейін АҚШ-тың Венесуэлада Николас Мадуроны ұстау операциясын қалай жүргізгені туралы жаздық.

     

    Әлем НАТО Дания
    Айдар Оспаналиев
    Айдар Оспаналиев
    Автор
