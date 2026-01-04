АҚШ Венесуэлада Николас Мадуроны ұстау операциясын қалай жүргізді
Бір апта бұрын Трамп телефон арқылы Мадуромен тілдескенде Венесуэла басшысына соңғы мүмкіндік беріп, отставкаға кетуі керектігін ескертті.
Бұл кезде АҚШ-тың әскери кемелері Венесуэла жағалауында орналасқан болатын. ЦРУ тобы елге еніп, Мадуроның қимылдары мен іс-әрекеттерін бақылап отырды: қайда ұйықтады, не жеді және қайда саяхаттады.
Трамптың айтуынша, Мадуро тәуекел етті, ол бәрінен бас тартуға «жақын болды», бірақ өз орнында қалды.
Ал, 2 қаңтарда, сағат 22:46-да Трамп «Абсолюттік шешім» операциясына бұйрық берді.
Басылымның хабарлауынша, тамыз айында ЦРУ Мадуроның қозғалысы туралы «егжей-тегжейлі ақпарат» алу мақсатында Венесуэлаға жасырын түрде шағын жасақ жіберген. Тіпті оның үй жануарлары америкалық барлау агенттеріне белгілі болды. Бұл туралы сенбі күні баспасөз мәслихатында Біріккен штабтар бастықтарының төрағасы Дэн «Рейзин» Кейн айтты.
Трамптың Fox News-ке берген сұхбатында элиталық әскерлер бірнеше ай бойы, соның ішінде АҚШ жинаған барлау мәліметтері негізінде жасалған президенттік кешеннің көшірмесін пайдалану арқылы жаттыққаны айтылды. Бұған дейін 2011 жылы Усама бен Ладенді өлтірген әскерлер Пәкістанның Абботабад қаласында жаттығудан өткен болатын.
Венесуэлаға жасалған шабуылдың құпия болғаны сонша, оның нақты уақыты Пентагонда жұма күні кешке дейін белгілі болған жоқ. Әдетте, мұндай әскери операцияның уақыты жоғары деңгейде келісіледі.
Каракастағы жел мен бұлт шабуылды бірнеше күнге кешіктірді, бірақ жұма күні ауа райы жақсарды. Ай толысты, аспан ашық болды – ұшқыштар мен экипаждар үшін қолайлы жағдай туындады.
Трамп түннің бір уағында және таңертең үйінде шабуылды бақылап отырды.
Құрлықтағы және теңіздегі 20 түрлі базадан кем дегенде 150 ұшақ Каракасқа аттанды. Флотқа барлау және бақылауға маманданған бомбалаушы ұшақтар, истребительдер кірді. Экипаждың жасы – 20-дан 49-ға дейін.
АҚШ артықшылыққа қол жеткізу үшін Каракаста электр қуатын өшірді. Судан 30 метр биіктікте ұшқан тікұшақтар арнайы жасақ пен құқық қорғау қызметкерлерін жеткізіп, Мадуроны резиденциясынан шығарып жіберді.
Сенбі күні таңғы сағат 1-ге таман америкалық сарбаздар Каракастағы Мадуро қамауда отырған кешенге жетті. Трамп оны «жақсы нығайтылған әскери бекініс» деп атады.
Delta Force жасақтары Мадуроның резиденциясына басып кіргенде, ол әйелімен бірге Трамп болат сейф деп сипаттаған бөлмеге қашуға әрекеттенді, бірақ тым кеш болды. Әскерилер Мадуро мен оның әйелі Силия Флоресті тұтқынға алды.
Мадуро қолға түскеннен кейін атыс басталды, сол кезде америкалық тікұшақ атып түсірілді. Аталған оқиғадан ешбір америкалық зардап шеккен жоқ, бірақ бірнеше әскери қызметкер жараланған. АҚШ пен Ақ үй шенеуніктерінің айтуынша, барлығының жағдайы тұрақты.
Сағат 3:30-да америкалық әскерлер елден аман-есен шығып кетті. Шамамен бір сағаттан кейін Трамп бұл жаңалықты әлемге әлеуметтік желі арқылы жариялады.
– Америка Құрама Штаттары тұтқынға алынып, әйелімен бірге елден шығарылған Венесуэлаға және оның басшысы, президент Николас Мадуроға қарсы кең ауқымды операцияны сәтті жүргізді, - деп жазды Дональд Трамп.
Сағат 16:30-да Мадуро Нью-Йоркте болды. Ол аталмыш қаланың солтүстігіндегі Нью-Виндзордағы Стюарт әуежайына келді. Мадуро ангарға бара жатқанда ондаған тәртіп сақшылары оның жанында жүрді. Сол күні ол әйелімен бірге Нью-Йорктегі түрмеге жеткізілді. Мадуро дүйсенбі күні сот алдына бірінші рет шығады деп күтіліп отыр.
Еске сала кетейік, бұған дейін Венесуэла президенті жұбайымен бірге ұсталып, елден эвакуацияланғанын хабарлағанбыз. Сондай-ақ Венесуэладағы оқиғаға байланысты әлем елдерінің реакциясын да жарияладық.
Өз кезегінде АҚШ Венесуэла президентін «наркотерроризм» үшін айыптады. Сонымен бірге Венесуэлаға қарсы әскери операцияға 150 бомбалаушы, жойғыш және барлау ұшағы қатысқанын жаздық.