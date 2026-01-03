АҚШ Венесуэла президентін «наркотерроризм» үшін айыптады
АСТАНА. KAZINFORM – Венесуэла президенті Николас Мадуро мен оның әйелі Силия Флореске наркотерроризмге қатысты, атап айтқанда кокаин әкелу, пулеметтер мен жарылғыш құрылғыларды сақтау, АҚШ-қа қарсы пулеметтер мен жарылғыш құрылғыларды иемдену үшін сөз байласу айыптары тағылды.
Бұл туралы АҚШ бас прокуроры Пам Бонди мәлімдеді.
— АҚШ-тың бүкіл Әділет департаментінің атынан мен президент Трампқа америкалықтардың атынан жауапкершілікті талап етудегі батылдығы үшін алғыс айтқым келеді және аталған екі күдікті халықаралық есірткі сатушысын ұстауда сәтті операция жасаған біздің ержүрек әскери қызметкерлерге ризашылығымды білдіргім келеді, - деп жазды ол әлеуметтік желіде.
Бұған дейін Венесуэла вице-президенті Делси Родригес үкіметте президент Николас Мадуро мен бірінші ханым Силия Флорестің қайда екені туралы ақпарат жоқ екенін мәлімдеген.
TeleSUR арнасының хабарлауынша, вице-президент ел астанасы мен Арагуа, Миранда және Ла Гуайра штаттарына жасалған әскери шабуылды айыптап, шабуыл салдарынан бейбіт тұрғындардың қаза тапқанын мәлімдеді.
Еске сала кетейік, бұған дейін Венесуэла президенті жұбайымен бірге ұсталып, елден эвакуацияланғанын жазған едік.