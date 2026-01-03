KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    18:49, 03 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Венесуэладағы оқиғаға байланысты әлем елдерінің реакциясы қандай

    АСТАНА. KAZINFORM – Бірнеше елдің билігі АҚШ-тың Латын Америкасы еліне жасалған көлемді шабуылынан кейін Венесуэладағы жағдайға қатысты алаңдаушылығын білдірді.

    Венесуэладағы оқиғаға байланысты әлем елдерінің реакциясы қандай
    Коллаж: Kazinform

    Колумбия

    Колумбия БҰҰ Жарғысында бекітілген қағидаттарға, атап айтқанда, мемлекеттердің егемендігі мен аумақтық тұтастығын құрметтеуге, күш қолдану қаупіне немесе оған тыйым салуға және халықаралық дауларды бейбіт жолмен шешуге берік екенін растады. Осыған байланысты Колумбия үкіметі жағдайды ушықтыруы немесе бейбіт тұрғындарға қауіп төндіруі мүмкін кез келген біржақты әскери әрекетті қолдамайды. 

    – Мемлекет аймақтық бейбітшілікті сақтауға және шиеленісті азайтуға, барлық тарапты қақтығысты ушықтыратын әрекеттерден бас тартуға және диалог пен дипломатиялық арналарға басымдық беруге шақырады, - деп мәлімдеді Колумбия президенті Густаво Петро. 

    Ол сондай-ақ алдын алу шарасы ретінде ұлттық үкімет бейбіт тұрғындарды қорғау, Колумбия-Венесуэла шекарасында тұрақтылықты сақтау және кез келген ықтимал гуманитарлық немесе миграциялық қажеттіліктерді жергілікті билік органдарымен және тиісті мекемелермен үйлестіре отырып жедел шешу үшін шаралар қабылдағанын айтты.

    Куба

    Президент Мигель Диас-Канель Бермудес әлеуметтік желілерде АҚШ-тың әрекеттерін қатаң айыптады.

    – Куба Құрама Штаттардың Венесуэлаға жасаған қылмыстық шабуылын айыптайды және халықаралық қауымдастықтан шұғыл жауап беруін талап етеді. Біздің бейбітшілік аймағымыз қатыгез шабуылға ұшырап отыр, - деп мәлімдеді ол.

    Еуропалық Одақ

    Еуродипломатия басшысы Кая Каллас АҚШ-ты Венесуэла төңірегіндегі жағдайда сабырлық танытуға шақырды. Ол АҚШ Мемлекеттік хатшысы Марко Рубиомен жағдайды талқылағанын хабарлады.

    – ЕО Мадуроның заңдылығы жоқ екенін бірнеше рет мәлімдеді және биліктің бейбіт жолмен ауысуын жақтады. Халықаралық құқық және БҰҰ Жарғысының қағидаттары барлық жағдайда құрметтелуі керек. Біз сабырлыққа шақырамыз, - деп жазды ол X әлеуметтік желісінде.

    Ресей

    Ресей Сыртқы істер министрлігі Мәскеудің Венесуэла халқымен ынтымақтасып, ел басшылығының егемендікті қорғауға бағытталған бағдарын қолдайтынын мәлімдеді.

    – Қазіргі жағдайда, ең алдымен, одан әрі шиеленістің алдын алу және диалог арқылы шығу жолын табуға назар аудару маңызды. Біз бір-біріне наразы болуы мүмкін барлық серіктес мәселелерді диалог арқылы шешу жолдарын іздеуі керек деп санаймыз. Біз оларды бұл тұрғыда қолдауға дайынбыз, - делінген мәлімдемеде.

    Иран

    Иран Сыртқы істер министрлігі өз мәлімдемесінде «Американың Венесуэлаға әскери шабуылын және елдің ұлттық егемендігі мен аумақтық тұтастығын өрескел бұзуын қатаң айыптайтынын» жеткізген.

    Бұған дейін Венесуэла президенті жұбайымен бірге ұсталып, елден эвакуацияланғанын жазған едік.

    Тегтер:
    Ресей АҚШ Әлем жаңалықтары Куба Дональд Трамп Иран Венесуэла
    Абылайхан Жұмашев
    Абылайхан Жұмашев
    Автор
    Соңғы жаңалықтар