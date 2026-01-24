Данияның премьер-министрі Гренландияға барды
АСТАНА. KAZINFORM — Данияның премьер-министрі Метте Фредериксен Гренландияның астанасы Нуук қаласына барып, Гренландия тұрғындарымен кездесті. Бұл туралы Анадолу жазды.
Нуукке жасаған сапары барысында Фредериксен Гренландияның премьер-министрі Йенс-Фредерик Нильсенмен кездесу өткізді, содан кейін баспасөзге арналған мәлімдеме жасады.
Дания үкіметінің басшысы АҚШ-пен байланысты жағдайдың әлі де күрделі екенін атап өтіп, «Қазір бізде сынап көруге болатын бір жол бар» деді.
Дания премьер-министрі бұл сапарға Гренландияға Данияның қолдауын білдіру үшін келгенін атап өтті.
«Мен бұл жағдайдың Гренландия халқы үшін қаншалықты қиын екенін түсінемін. Бүгін мен әртүрлі адамдармен сөйлестім, олардың барлығы бір ғана нәрсені айтты. Барлық гренландиялықтар Данияның сөзсіз, зор, ұлы әрі шынайы қолдауын сезінеді деп үміттенемін. Сондай-ақ Еуропаның да Гренландияны қолдап отырғанын сезіне аласыздар», деді Фредериксен.
Өз кезегінде Нильсен Гренландияның Даниямен үйлесімді түрде әрекет етіп жатқанын мәлімдеді.
Нууктегі омбудсмен резиденциясының бағында түсірілген, қар үйінділерінің ортасында журналистермен сөйлесіп тұрған Метте Фредериксеннің фотосуреті бұқаралық ақпарат құралдарында үлкен қызығушылық тудырды.
Айта кетейік, жуырда Гренландия мен Данияда мыңдаған адам АҚШ президенті Дональд Трамптың Гренландияны басып алу жоспарына наразылық білдіріп, көшеге шықты.