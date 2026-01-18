Гренландия мен Дания тұрғындары Трампқа наразылық білдірді
АСТАНА. KAZINFORM — Гренландия мен Данияда мыңдаған адам АҚШ президенті Дональд Трамптың Гренландияны басып алу жоспарына наразылық білдіріп, көшеге шықты, деп хабарлайды ВВС.
Гренландия және Дания үкіметтік емес ұйымдары ұйымдастырған наразылықтар Данияның бірқатар қалаларында, соның ішінде Копенгагенде және Гренландияның астанасы Нуукта өтті.
— Біз Дания Корольдігін құрметтеуді және Гренландияның өзін-өзі анықтау құқығын талап етеміз, — деді Гренландия қауымдастықтарын біріктіретін Inuit ұйымының басшысы Камилла Сизинг.
Трамп бұған дейін Американың ұлттық қауіпсіздігі үшін өте маңызды деп есептейтін Гренландияны басып алуды жоққа шығармаған болатын және сенбіде ол өзінің жоспарына қарсы шыққан Еуропа елдерінің тауарларына баж салығын енгізу туралы айтты.
АҚШ президенті Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Ұлыбритания, Нидерланды және Финляндиядан келетін тауарларға 1 ақпаннан бастап АҚШ-қа 10 пайыздық баж салығы салынады деп мәлімдеді.
Ол 1 маусымда тарифтер 25%-ға дейін көтеріледі және Америка Құрама Штаттарының «Гренландияны толық және абсолютті иемденуі» туралы келісімге қол жеткізілгенге дейін күшінде қалады деп қорқытты.
Копенгагендегі наразылық шеруінде халық қолына «Гренландиядан қолыңды тарт», «Янки, үйіңе қайт!» және «Гренландия сатылмайды» деген плакаттар ұстап шықты.
— Біз дат болсақ та және Данияда тұрсақ та ынтымақтамыз. Біз ынтымақтастықты сезінеміз және осы жағдайға қатты ашуланамыз. Америка президентінің мұндай идеяларды іске асыруы бәрімізді таң қалдырды, — деді Копенгагендегі наразылық акциясына келген дат режиссері Шарлотта Сакс Боструп.
Гренланд саясаткері Эрик Йенсен Reuters агенттігіне: «Бізге біртұтас болып, Гренландияның сатылмайтынын және АҚШ-тың бір бөлігі болғымыз келмейтінін және АҚШ-тың аннексиялануын қаламайтынымызды көрсету өте маңызды», — деді.
Гренландияның премьер-министрі Йенс-Фредерик Нильсен Нуук қаласында АҚШ консулдығына бет алған кезде «Гренландия сатылмайды» және «Біз өз болашағымызды өзіміз анықтаймыз» деген жазулар бар ереуілге қосылды.
— Біз алаңдаулымыз және осында өзіміз ғана өмір сүргіміз келеді, — деді Нууктағы наразылық акциясына келген Алан Амструп.
Әлеуметтік сауалнамалар Гренландия тұрғындарының 85%-ы территорияның АҚШ-қа қосылуына қарсы екенін көрсетті.
Бұған дейін АҚШ Гренландияға байланысты Еуропа елдерінің тауарларына баж салығын енгізетіні туралы жаздық.