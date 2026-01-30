Danone құрамынан улы зат анықталған балалар тағамын Германиядан кері қайтарып жатыр
АСТАНА. KAZINFORM – Көтерме сауда жеткізушісіне жолданған хатта айтылғандай, француздық азық-түлік өндірушісі Danone Германиядағы Aptamil балаларға арналған сүт қоспасының кем дегенде үш партиясын кері қайтарып жатыр, деп хабарлайды Kazinform.
Кері қайтарып алу Aptamil-дің 2025 жылдың мамыр мен тамыз аралығында шығарылған белгілі бір партияларына қатысты.
Reuters https://www.reuters.com/sustainability/climate-energy/danone-recalls-batches-aptamil-baby-formula-germany-letter-shows-2026-01-29/ хабарлауынша, балалар тағамынан Bacillus cereus бактериясы шығаратын церулид токсині анықталды. Францияның Ауыл шаруашылығы министрлігі оның қытайлық жеткізушінің ингредиентінен анықталғанын мәлімдеді. Өткен аптада Danone мақсатты нарықтардағы балалар қоспасының белгілі бір партияларын кері қайтарып алатынын хабарлады. Ол қандай брендтер немесе елдер зардап шеккенін, сондай-ақ өнімдердің көлемін нақтылаған жоқ, бірақ өз өнімдерін қауіпсіз және қолданыстағы барлық қауіпсіздік стандарттарына сәйкес деп санайтынын атап өтті.
Осы оқиғалар аясында компания акциялары соңғы екі аптада шамамен 13%-ға төмендеді.
Еске сала кетсек, Nestlé, Danone және Lactalis компаниялары уытты церулидпен ластану қаупіне байланысты балаларға арналған сүт қоспаларының бірқатар партиясын әлем бойынша кері қайтарып алуға мәжбүр болды.
Бұған дейін Nestle өнімдері Қазақстан нарығынан кері қайтарылып жатқанын хабарлаған едік.