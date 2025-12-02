KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    10:58, 02 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Дәрі бағасын әлі түсіру керек — Олжас Бектенов

    АСТАНА. KAZINFORM — Премьер-министр Олжас Бектенов Үкімет отырысында дәрі бағасын төмендету жұмыстарын жалғастыруды тапсырды. 

    Дәрі бағасын әлі түсіру керек — Олжас Бектенов
    Фото: ДСМ

    Іс-шарада Денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназарова дәрілік заттарға баға белгілеудің жаңа тетігі нарыққа қалай әсер етіп жатқанын баяндаған.

    — Енгізілген өзгерістер нәтижесінде дәрілік заттардың кең тізбесінде баға едәуір төмендеп, 36 млрд теңгеден астам қаражат үнемделді.

    Бірқатар жоғары шығынды дәрілік заттардың бағасын 50-ден 300 пайызға дейін төмендеді. Мысалы, иматиниб дәрісінің бағасы 9 450 теңгеден 2 348 теңгеге төмендеді. Ал бевацизумаб дәрісінің бағасы 360 теңгеден 77 мың теңгеге дейін төмендеді.

    Сондай-ақ, жаңа баға белгілеудің арқасында тікелей келісімшарттар мен тендерлік рәсімдер шеңберінде айтарлықтай үнемдеуге қол жеткізілді, — деді Ақмарал Әлназарова.

    Премьер-министр Олжас Бектенов бұл бағыттағы жұмыстарды қолдайтынын айтты.

    — Бағаны реттеу бағытындағы істеріңізді қолдаймыз. Осы жұмыстарды әрі қарай да жалғастыру керек, — деді Үкімет басшысы.

    Бұған дейін бірқатар онкологиялық препараттың құны 40%-дан астам төмендегенін жазған едік

    Үкімет отырысы Медицина Ақмарал Әлназарова Дәрі-дәрмек Олжас Бектенов Баға ҚР Денсаулық сақтау министрлігі Денсаулық
