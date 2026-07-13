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    Daryn.online деректерінің таралуы тексеріліп жатыр

    АСТАНА. KAZINFORM — Халықаралық ThreatMon киберқауіпсіздік платформасы қазақстандық daryn.online білім беру платформасының 4,2 миллион пайдаланушысына қатысты деректер базасы «даркнетте» жарияланған болуы мүмкін екенін хабарлады.

    Daryn.online деректерінің таралуы тексеріліп жатыр
    Фото: Анадолы

    Платформа таратқан мәліметке сәйкес, астыртын форумдардың бірінде daryn.online платформасына тиесілі болуы ықтимал 4,2 миллион жазбадан тұратын деректер базасы анықталған.

    Алдын ала ақпарат бойынша, жарияланған деректер қатарында пайдаланушылардың аты-жөні, парольдері, жеке сәйкестендіру нөмірлері (ЖСН), электрондық пошта мекенжайлары, телефон нөмірлері және өзге де жеке мәліметтері болуы мүмкін. Сондай-ақ базада кәмелетке толмаған пайдаланушылардың деректері де қамтылғаны айтылған.

    Осыған байланысты Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі аталған ақпараттың шынайылығын тексеріп жатыр.

    — Қазіргі уақытта министрліктің Ақпараттық қауіпсіздік комитеті ашық ақпарат көздерінде жарияланған мәліметтерді зерделеп жатыр. Тексеру нәтижелері бойынша қосымша ақпарат беріледі, — деп хабарлады министрліктің баспасөз қызметі.

    Айта кетейік, Қазақстанда дербес деректерді қорғаудың жаңа құқықтық тетіктері енгізілді.

    Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі Жеке деректер Интернет
    Тастан Тоянов
    Тастан Тоянов
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