    19:10, 15 Қараша 2025

    Дастан Сәтпаев Қазақстан құрамасындағы алғашқы голын Бельгияға салды

    АСТАНА. KAZINFORM – Футболдан 2026 жылғы әлем чемпионаты іріктеу кезеңіндегі Қазақстан мен Бельгия кездесуінде құраманың ең жас шабуылшысы Дастан Сәтпаев гол соқты. 

    Дастан Сәтпаев Қазақстан құрамасындағы алғашқы голын Бельгияға салды
    Фото: Cолтан Жексенбеков/Kazinform

    Дәл қазір елордадағы «Астана-арена» стадионында өтіп жатқан ойында алғашқы минуттан қазақстандық футболшылар алға қарай ұмтылды. Осындай сәттердің бірінде Дастан қарсылас қақпасынан саңылау тауып кетті. Бұл – 17 жастағы жас футболшының құрама сапында соққан алғашқы голы.

    Дастан Сәтпаев Қазақстан құрамасындағы алғашқы голын Бельгияға салды
    Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

    Дастан Сәтпаев ұлттық құрама сапындағы алғашқы ойынын 2025 жылдың 19 наурызында Кюрасао құрамасы қарсы кездесуінде жасады. Қазірге дейін алты ойын өткізіп үлгерді.

    Қазір турнир кестесінде қазақстандық футболшылар 7 ойыннан кейін 7 ұпаймен төртінші орында келе жатса, Бельгия 14 ұпаймен көш басында тұр.

    Қазақстан мен Бельгия
    Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

    FIFA рейтингінде Қазақстан құрамасы 119 орында тұрса, Бельгия 8 орынға жайғасқан. 

    Қазірге дейін отандастарымыз Уэльстен екі мәрте (1:3, 0:1), Солтүстік Македониядан (0:1), Бельгиядан (0:6) есебімен жеңіліп, Солтүстік Македониямен (1:1) тең түссе, Лихтенштейнді (4:0, 2:0) екі мәрте тізе бүктірді.

    Бұған дейін Қазақстан құрамасы өз алаңында Бельгиямен кездесетінін жазған едік. 

    Әділжан Үмбет
