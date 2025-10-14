ДДҰ Үндістанда шығарылатын жөтелге қарсы шәрбаттардың қаупі туралы ескертті
АСТАНА.KAZINFORM — Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы (ДДСҰ) Үндістанда стандартқа сай келмейтін үш жөтел шәрбаты анықталғанын хабарлады, деп хабарлайды CNN.
Үндістанның Орталық дәрілік заттар стандартын бақылау ұйымының (CDSCO) мәліметінше, шәрбаттардан диэтиленгликоль (DEG) улы заты анықталған. Бұл сироптар суық тиюді, жөтелді және тұмауды емдеу үшін кеңінен қолданылды.
— 8 қазанда Үндістанның Орталық дәрілік заттар стандартын бақылау ұйымы (CDSCO) ДДСҰ-ға Үндістанда шығарылатын үш дәрі-дәрмектің құрамында диэтиленгликоль (DEG) бар екендігі анықталғанын хабарлады. Бұл хабарлама ДДСҰ-ға 2025 жылдың 30 қыркүйегінде Үндістанда бірнеше баланың ауруханаға түсуі және бірнеше бала өлімі туралы ақпарат тарағаннан кейін келді, — делінген ДДСҰ құжатында.
Қарастырылып отырған шәрбаттар — Sresan Pharmaceutical, Rednex Pharmaceuticals және Shape Pharma шығарған COLDRIF, Respifresh TR және ReLife. Бұл зауыттардағы өндіріс тоқтатылды, сатылымға шағыралғындары кері қайтарылды.
Үндістан билігі шәрбаттардың елден тыс жерлерге экспортталмағанын айтты.
Ұйым «бұл препараттар пациенттің денсаулығына үлкен қауіп төндіретінін және өлімге әкелетін асқынулар тудыруы мүмкін екенін айтты.
ДДСҰ құрамында диэтиленгликоль бар дәрілерді қабылдау іш ауруы, құсу, диарея, бас ауруы, сананың жоғалуы және жедел бүйрек жеткіліксіздігімен бірге жүретін ауыр улану тудыруы мүмкін екенін ескертеді.
Бұған дейін Өзбекстанда шығарылған шәрбат 68 баланың өмірін қиғанын хабарлаған едік.