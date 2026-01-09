Демалыста күн райы қандай болады
АСТАНА. KAZINFORM – Алдағы күндері республика бойынша тұман басып, жел күшейеді.
Солтүстік-батыс циклонының әсерінен 10 қаңтарда елдің батысында, 11 қаңтарда солтүстік-батысында, солтүстігінде және орталық өңірлерінде, 12 қаңтарда шығысында түнде қар жауып, жаяу бұрқасын, көктайғақ болып, күндіз жауын-шашын (жаңбыр, қар), көктайғақ болжанады.
11 қаңтарда Қостанай және Солтүстік Қазақстан облыстарында қалың қар түседі.
10–12 қаңтарда елдің оңтүстігінде, 12 қаңтарда оңтүстік-шығысында жаңбыр болжанады.
Сондай-ақ республика бойынша тұман, желдің күшеюі күтіледі.
11 қаңтарда елдің солтүстігі мен орталығында, 12 қаңтарда шығысында күндіз ауа температурасы –3…+3 °C шамасында болады.
