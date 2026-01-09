KZ
    14:23, 09 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Демалыста күн райы қандай болады

    АСТАНА. KAZINFORM –  Алдағы күндері республика бойынша тұман басып, жел күшейеді. 

    район Сарайшык, погода, зима
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Солтүстік-батыс циклонының әсерінен 10 қаңтарда елдің батысында, 11 қаңтарда солтүстік-батысында, солтүстігінде және орталық өңірлерінде, 12 қаңтарда шығысында түнде қар жауып, жаяу бұрқасын, көктайғақ болып, күндіз жауын-шашын (жаңбыр, қар), көктайғақ болжанады.

    11 қаңтарда Қостанай және Солтүстік Қазақстан облыстарында қалың қар түседі.

    10–12 қаңтарда елдің оңтүстігінде, 12 қаңтарда оңтүстік-шығысында жаңбыр болжанады.

    Сондай-ақ республика бойынша тұман, желдің күшеюі күтіледі.

    11 қаңтарда елдің солтүстігі мен орталығында, 12 қаңтарда шығысында күндіз ауа температурасы –3…+3 °C шамасында болады. 

    Айта кетелік Мәскеуде қалыңдығы 65 см-ге дейін қар жауатыны туралы жазған едік

