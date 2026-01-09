Мәскеуде қалыңдығы 65 см дейін қар жауады
АСТАНА. KAZINFORM – Балқан түбегінен жеткен «Фрэнсис» циклонының әсерінен 9 қаңтардың кешіне қарай Мәскеуде қалыңдығы 65 см-ге дейін қар жауып, қаңтардағы тұрақты бақылау тарихында абсолютті рекорд орнатылады, деп хабарлайды Kazinform.
Бұл туралы «Фобос» ауа райы орталығының жетекші маманы Евгений Тишковец өзінің Telegram арнасында хабарлады.
Оның айтуынша, бұрын жауған қардың ең жоғары деңгейі 57 см болған.
- Бұл тек бастамасы ғана. Қалың қар күндізгі уақытта, таңғы сағат 9:00 мен түстен кейін сағат 15:00 аралығында түседі. 9 қаңтарда қосымша 17-22 мм жауын-шашын жауады. Кешке қарай Мәскеуде биіктігі 65 см-ге дейін жететін қар үйінділері пайда болады, - деп жазды ол.
Сарапшы атап өткендей, «Фрэнсис» циклонының әсерінен Мәскеу түбінде жауын-шашынның айлық нормасының 2/3 бөлігі жауған.
Қар жаууы кешкі сағат 21:00-ден кейін ғана басыла бастайды және 10 қаңтарда түнде және таңертең азаяды.
Жел екпіні кей жерлерде 17 м/с дейін жетеді. Қатты бұрқасын жағдайында Шереметьево, Внуково, Жуковский және Домодедово әуежайларында жолдардың көрінуі 500-800 м-ге дейін нашарлайды.
Бұдан басқа, Калуга, Орел, Тула, Рязань, Курск, Липецк, Брянск, Жаяу Новгород және Владимир облыстарын қалыптан тыс қар жамылды.
Бұған дейін Германияда «Элли» циклонының әсерінен қалың қар жауып, көктайғақ болатынын жазған едік.
Сондай-ақ қыс мезгілі басталғалы бері Астанадан екі млн текше метрден астам қар шығарылғанын жаздық.