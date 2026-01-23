Демалыста шығыста күн жылып, солтүстікте аяз сақталады
АСТАНА. KAZINFORM – Алдағы күндері ел аумағындағы ауа райы Атлантика аймақтарынан жылжып келе жатқан циклон мен белсенді атмосфералық фронттардың ықпалында қалыптасады.
Оның әсерінен қар жауып, оңтүстік өңірлерде жаңбыр мен қар түріндегі жауын-шашын болып, боран соғып және жел күшейеді.
Циклон ел аумағы арқылы ілгерілеген сайын, территорияның едәуір бөлігіне жылырақ ауа массаларының енуі басталады, соның нәтижесінде ауа температурасы біртіндеп жоғарылайды: түнгі уақытта орталық және шығыс өңірлерде -5…-18°С-қа дейін, оңтүстік-шығыста -2…-7°С-қа дейін, таулы аудандарда -7…-15°С-қа дейін көтеріледі.
Солтүстік облыстарда түнгі ауа температурасы -20…-35°С шамасында болып, аязды ауа райы сақталады.
Сонымен қатар, құрамында суық арктикалық ауа шоғырланған антициклон жотасы елдің батыс өңірлеріне таралып, түнгі уақытта ауа температурасының -15…-30°С-қа дейін, ал солтүстік-батыста -20…-35°С-қа дейін төмендеуіне себеп болады.
Айта кетелік Өскеменде екі күн бойы ауаға тараған зиянды заттардың мөлшері шекті деңгейден асқан еді.