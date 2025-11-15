KZ
    20:33, 15 Қараша 2025 | GMT +5

    Денис Евсеев Мысырдағы турнирдің финалына шықты

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық теннисші, әлемнің 400-ракеткасы Денис Евсеев Шарм-эль-Шейх (Мысыр) ITF M15 турнирінің финалына өтті.

    Евсеев
    Фото: olympic.kz

    Жарыстың 2-ракеткасы болып тіркелген Д.Евсеев ширек финалда ресейлік Сергей Петровпен кездесті.

    Бірінші партияда қазақстандық теннисші 5:3 есебімен жеңіп жатқан мезетте Петров матчты жалғастырудан бас тартты. 
    Евсеев жартылай финалда рейтингіде 800-орындағы швейцариялық Лука Стахелиге тап келді. 
    Бірінші партияда 6:4 есебі тіркелді. Екінші сетте Евсеев қарсыласына бірде-бір гейм берген жоқ.

    Денис Евсеев соңғы бәсекеде рейтингіде 1 001-сатыдағы германиялық, 19 жастағы Венсан Марыскомен бас жүлдені сарапқа салады.
    Денис ресейлік Петр Бар-Бирюковпен жұптық сында жартылай финалдан аса алмады. Д.Евсеев – П.Бар-Бирюков чехиялық Ян Граздил – мысырлық Карим Ибрахимге 4:6, 4:6 есебімен жол беріп, финалдан тыс қалды. 

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын қазақстандық теннисшінің АҚШ-тағы турнирдің финалында ойнайтынын жазған едік. 

