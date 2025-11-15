Денис Евсеев Мысырдағы турнирдің финалына шықты
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық теннисші, әлемнің 400-ракеткасы Денис Евсеев Шарм-эль-Шейх (Мысыр) ITF M15 турнирінің финалына өтті.
Жарыстың 2-ракеткасы болып тіркелген Д.Евсеев ширек финалда ресейлік Сергей Петровпен кездесті.
Бірінші партияда қазақстандық теннисші 5:3 есебімен жеңіп жатқан мезетте Петров матчты жалғастырудан бас тартты.
Евсеев жартылай финалда рейтингіде 800-орындағы швейцариялық Лука Стахелиге тап келді.
Бірінші партияда 6:4 есебі тіркелді. Екінші сетте Евсеев қарсыласына бірде-бір гейм берген жоқ.
Денис Евсеев соңғы бәсекеде рейтингіде 1 001-сатыдағы германиялық, 19 жастағы Венсан Марыскомен бас жүлдені сарапқа салады.
Денис ресейлік Петр Бар-Бирюковпен жұптық сында жартылай финалдан аса алмады. Д.Евсеев – П.Бар-Бирюков чехиялық Ян Граздил – мысырлық Карим Ибрахимге 4:6, 4:6 есебімен жол беріп, финалдан тыс қалды.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын қазақстандық теннисшінің АҚШ-тағы турнирдің финалында ойнайтынын жазған едік.