Денис Евсеев жұптық сында Пәкістандағы турнирде чемпиондық атақ үшін таласады
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық теннисші Денис Евсеев жұптық сында Исламабад (Пәкістан) челленджер турнирінің финалына шықты.
Чехиялық Доминик Паланмен бірге жарыстың 4-ракеткасы болып тіркелген қазақстандық спортшы жартылай финалда америкалық Пристон Браун — украиналық Никита Белозертцевтің меселін қайырды.
Қазақстандық-чехиялық жұп бірінші партияда бет қаратпады — 6:1. Олар екінші сетте де есесін жібермеді — 7:5.
Бір сағатқа жетпейтін уақыт ішінде Евсеев — Палан эйс жасамағанымен, 8 брейк-пойнттың жетеуін мүлт жіберген жоқ. Браун — Белозертцев 1 эйс, 3 брейкпен (6 брейк-пойнт) ерекшеленді.
Денис Евсеев — Доминик Палан финалда пәкістандықтар Айсам-уль-Хак Куреши — Музаммил Муртазамен чемпиондық атақты сарапқа салады.
Д.Евсеев сонымен қатар сенбі күні жекелей сында әлемнің 473-ракеткасы, түркиялық Мерт Алкаямен финал жолдамасы үшін таласады.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын Денис Евсеевтің Пәкістандағы жарыстың жартылай финалына жолдама алғанын жазған болатынбыз.
Сондай-ақ Зарина Дияс Қытайдағы арнайы турнирдің финалына шықты.