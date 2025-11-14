Денсаулыққа бақылау: профилактикалық тексерулерге қатысу жасы 76 жасқа дейін артты
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанда денсаулық скринингі бағдарламалары жаңартылды, деп хабарлайды Денсаулық сақтау министрлігінің баспасөз қызметі.
Өзгерістер ауруларды ерте анықтаудың тиімділігін арттыруға және халықты қамтуды кеңейтуге бағытталған.
Дәлелді тиімділігі бар зерттеулер енгізілді, соның ішінде:
— ТТЛП (төмен тығыздықтағы липопротеидтер),
— триглицеридтер,
— гликирленген гемоглобин.
— Скринингке қатысу жасы 76 жасқа дейін ұлғайтылды, бұл профилактикалық бағдарламаларға егде жастағы адамдарды көбірек тартуға мүмкіндік береді. Арнайы мамандардың негізсіз консультациялары алынып тасталды. Егер зерттеу нәтижелері қалыпты болса, скринингті мейіргер — басқа мамандарға жолдамасыз аяқтауы мүмкін, — делінген ведомство хабарламасында.
Цереброваскулярлық бұзылулардың алдын алу үшін МӘМС-ке 50 + ерлерге арналған жаңа скрининг енгізілді: брахиоцефалиялық тамырлардың ультрадыбыстық зерттеуі екі жылда 1 рет.
Қыркүйек айынан бастап онкоскринингтердің барлық кезеңдері ТМККК шеңберінде қолжетімді болды, бұл зерттеп-қараудан өтуді жеңілдетеді және халыққа қаржылық жүктемені азайтады. Жаңартылған стандарттар скринингтерді дәлірек, заманауи және пациенттерге ыңғайлы етеді.
