    23:26, 14 Қараша 2025 | GMT +5

    Денсаулыққа бақылау: профилактикалық тексерулерге қатысу жасы 76 жасқа дейін артты

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанда денсаулық скринингі бағдарламалары жаңартылды, деп хабарлайды Денсаулық сақтау министрлігінің баспасөз қызметі.

    Медициналық скрининг
    Фото: Kazinform

    Өзгерістер ауруларды ерте анықтаудың тиімділігін арттыруға және халықты қамтуды кеңейтуге бағытталған.

    Дәлелді тиімділігі бар зерттеулер енгізілді, соның ішінде:

    — ТТЛП (төмен тығыздықтағы липопротеидтер),

    — триглицеридтер,

    — гликирленген гемоглобин.

    — Скринингке қатысу жасы 76 жасқа дейін ұлғайтылды, бұл профилактикалық бағдарламаларға егде жастағы адамдарды көбірек тартуға мүмкіндік береді. Арнайы мамандардың негізсіз консультациялары алынып тасталды. Егер зерттеу нәтижелері қалыпты болса, скринингті мейіргер — басқа мамандарға жолдамасыз аяқтауы мүмкін, — делінген ведомство хабарламасында.

    Цереброваскулярлық бұзылулардың алдын алу үшін МӘМС-ке 50 + ерлерге арналған жаңа скрининг енгізілді: брахиоцефалиялық тамырлардың ультрадыбыстық зерттеуі екі жылда 1 рет.

    Қыркүйек айынан бастап онкоскринингтердің барлық кезеңдері ТМККК шеңберінде қолжетімді болды, бұл зерттеп-қараудан өтуді жеңілдетеді және халыққа қаржылық жүктемені азайтады. Жаңартылған стандарттар скринингтерді дәлірек, заманауи және пациенттерге ыңғайлы етеді.

    Бұдан бұрын Қазақстанда пациенттерді ПЭТ/КТ-ға жіберу үшін бірыңғай үйлестіру орталығы құрылғанын жазғанбыз.

    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Автор
